Feio dostał pytanie o powrót do Polski. Jednoznaczna odpowiedź

17:57, 5. sierpnia 2026 18:18, 5. sierpnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  beIN Sports

Goncalo Feio nie zamyka się na pracę w Ekstraklasie, a nawet reprezentacji Polski. W rozmowie z beIN Sports ujawnił, że w przyszłości niewykluczone, że wróci do naszego kraju.

Goncalo Feio
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SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Feio w przyszłości może wrócić do Ekstraklasy

Goncalo Feio w przeszłości prowadził kilka polskich klubów, a w niektórych pracował jako członek sztabu szkoleniowego. Karierę w naszej lidze rozpoczął w Legii Warszawa, gdzie był trenerem grup młodzieżowych oraz analitykiem w latach 2010-2015. Następnie była Wisła Kraków w latach 2016-2018, a później Raków Częstochowa w latach 2020-2022, gdzie pomagał Markowi Papszunowi.

Samodzielnie zaczął prowadzić zespół we wrześniu 2022 roku. Jego pierwszą pracą w roli szkoleniowca był Motor Lublin. Potem wrócił jako pierwszy trener do Legii Warszawa, z którą zdobył Puchar Polski, a w poprzednim sezonie przez moment pracował w Radomiaku.

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Obecnie raczej zamyka się na propozycję z Polski. W rozmowie z beIN Sports ujawnił, że tylko dwa kluby mogą sprawić, że przemyśli potencjalne oferty. Dodał jednak, że wierzy w to, że pewnego dnia wróci do pracy w Ekstraklasie lub przejmie reprezentację Polski. Jak sam mówi, jego więź z Polską jest zbyt silna, żeby zamknąć na stałe rozdział w naszym kraju.

Polska zawsze będzie dla mnie wyjątkowym miejscem. Obecnie ponownie mieszkam w Lizbonie, moim rodzinnym mieście, ale moja więź z Polską wykracza daleko poza sam futbol. Moja żona jest Polką. Moja córka urodziła się w Polsce. Są tam moi najbliżsi przyjaciele. Zawodowo i prywatnie jest to kraj, który ukształtował moje życie – powiedział Goncalo Feio w rozmowie z beIN Sports.

Naprawdę wierzę, że jeszcze kiedyś wrócę. Czy będzie to praca w klubie, czy być może nawet z reprezentacją narodową, tego nie wiem. Ale wierzę, że nasze drogi jeszcze kiedyś się skrzyżują. Ta emocjonalna więź jest po prostu zbyt silna – dodał Feio.

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