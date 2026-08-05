Arsenal szykuje ofertę za reprezentanta Anglii. W grze ponad 60 mln funtów

Arsenal nie rezygnuje z transferu Ezriego Konsy. Jak informuje "Daily Mail", londyński klub przygotowuje kolejną ofertę za obrońcę Aston Villi, którego wartość przekracza 60 milionów funtów.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Aston Villa oczekuje ogromnej oferty za Ezriego Konsę

Arsenal nie zamierza rezygnować ze wzmocnienia środka obrony i przygotowuje kolejną ofertę za Ezriego Konsę z Aston Villi. Mistrzowie Anglii szukają defensora po poważnym problemie zdrowotnym Williana Saliby. Zdaniem angielskich mediów to właśnie 28-letni reprezentant Anglii stał się jednym z głównych celów transferowych Mikela Artety.

Jak informuje „Daily Mail”, Aston Villa spodziewa się ponownego ruchu ze strony londyńskiego klubu. Pierwsza propozycja Arsenalu miała być zdecydowanie niższa od oczekiwań ekipy z Birmingham. Konsa jest wyceniany na 60 milionów funtów i tylko oferta zbliżona do tej kwoty mogłaby skłonić ich rozpoczęcia poważnych rozmów.

Konsa ma obecnie jeszcze dwa lata ważnego kontraktu z klubem z Villa Park. Nie jest tajemnicą, iż Aston Villa chciałaby jednak przedłużyć umowę z defensorem. Unai Emery liczy na mocny występ w nowej edycji Ligi Mistrzów i nie zamierza tracić jednego z liderów. Konsa jest ceniony za umiejętność wyprowadzania akcji od własnej bramki oraz wysoką jakość w pojedynkach.

Zainteresowanie Konsą ze strony Arsenalu wzrosło po kontuzji Williama Saliby. Francuz doznał urazu pleców podczas mistrzostw świata. Anglik od lat prezentuje bardzo równy poziom w Premier League. 28-latek może występować zarówno na środku obrony, jak i na prawej stronie. Konsa ma już na koncie blisko 250 występów w najwyższej klasie rozgrywkowej w Anglii.