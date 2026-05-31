Man United sięgnie po stopera Borussii? Musi zapłacić 40 mln euro

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Waldemar Anton

Waldemar Anton na celowniku Manchesteru United

Manchester United zamierza zwiększyć rywalizację na kilku pozycjach podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego. Trener ekipy Czerwonych Diabłów – Michael Carrick – liczy między innymi na wzmocnienie formacji defensywnej. Mimo że Harry Maguire ostatecznie przedłużył swój kontrakt, to angielski szkoleniowiec uważa, iż jego drużynie nadal brakuje odpowiedniej jakości oraz głębi składu w środku obrony. Władze angielskiego klubu podzielają tę opinię, dlatego już teraz analizują dostępne na rynku opcje, które mogłyby podnieść poziom konkurencji w zespole.

Jak informuje niemiecki dziennik „BILD”, na celowniku Manchesteru United znalazł się Waldemar Anton. 29-letni stoper jest postrzegany jako bardzo interesująca opcja do wzmocnienia defensywy ekipy z Old Trafford. Mierzący 189 centymetrów zawodnik wielokrotnie udowadniał na boiskach Bundesligi, że dysponuje odpowiednimi umiejętnościami, aby występować na najwyższym poziomie. Borussia Dortmund nie planuje jego sprzedaży, jednak może rozważyć oferty opiewające na kwotę od 35 do 40 milionów euro.

Anton przywdziewa koszulkę drużyny BVB od lipca 2024 roku, kiedy przeniósł się na Signal Iduna Park za 22,5 miliona euro ze Stuttgartu. Doświadczony środkowy obrońca szybko wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie zespołu Die Borussen. Dwunastokrotny reprezentant Niemiec w minionej kampanii rozegrał 44 spotkania, zdobywając trzy bramki. Kontrakt defensora z obecnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, co stawia Borussię w komfortowej pozycji podczas ewentualnych negocjacji transferowych.