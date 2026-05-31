Liverpool potwierdził odejście gwiazdora. Pojawił się komunikat

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ibrahima Konate i Cody Gakpo

Oficjalnie: Ibrahima Konate opuszcza Liverpool

Liverpool poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o zakończeniu współpracy z Ibrahimą Konate. Zgodnie z ostatnimi doniesieniami mediów francuski stoper ostatecznie nie zdecydował się na przedłużenie kontraktu, który wygasa 30 czerwca 2026 roku. Władze angielskiego klubu przez długi czas prowadziły rozmowy z zawodnikiem i jego otoczeniem, jednak nie udało się osiągnąć porozumienia. To oznacza, że środkowy obrońca w najbliższym czasie dołączy do nowego zespołu na zasadzie wolnego transferu, kończąc tym samym kilkuletnią przygodę na Anfield Road.

– Drogi Liverpoolu. Pięć lat temu przyjechałem tutaj jako młody zawodnik z wielkimi marzeniami. Dziś odchodzę ze wspomnieniami, które pozostaną ze mną na resztę życia. Reprezentowanie tego klubu było zaszczytem. Razem przeżyliśmy niesamowite chwile pełne wzlotów i upadków, trofeów, wyzwań oraz przyjaźni na całe życie – napisał Konate w pożegnalnym komunikacie skierowanym do kibiców zeszłorocznych mistrzów Premier League. Francuz podziękował również kolegom z drużyny, trenerom oraz wszystkim pracownikom klubu.

27-krotny reprezentant Francji, którego prasa łączy z Realem Madryt oraz Paris Saint-Germain, występował w barwach zespołu The Reds od lipca 2021 roku. Wówczas przeniósł się na Anfield Road z Lipska za ponad 40 milionów euro. Wychowanek Paris FC rozegrał łącznie 183 spotkania, zdobył siedem bramek i zanotował cztery asysty dla ekipy Czerwonych. W tym czasie sięgnął między innymi po mistrzostwo Premier League oraz Puchar Anglii. Portal „Transfermarkt” wycenia obecnie defensora na 50 milionów euro.