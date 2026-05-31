Monaco na zakupach w Barcelonie! Nie tylko Fati na celowniku

AS Monaco ma zamiar wykupić Ansu Fatiego z FC Barcelony. Jak się okazuje, nie jest to jedyny piłkarz Dumy Katalonii, który może wzmocnić ten francuski klub. Na ich radarze znalazł się również Marc Casado - informuje "Mundo Deportivo".

AS Monaco jest niezwykle zadowolona z dotychczasowej współpracy z Ansu Fatim. Klub z Księstwa ma zamiar wykupić zawodnika z FC Barcelony. Tymczasem bardzo ciekawe doniesienia przekazuje „Mundo Deportivo”. Otóż 23-latek nie jest jedyny graczem Dumy Katalonii, który może wzmocnić francuski zespół. Również Marc Casado znalazł się w kręgu ich zainteresowań.

Na ten moment AS Monaco jedynie interesuje się hiszpańskim pomocnikiem. Priorytetowo traktują pozyskanie Ansu Fatiego. Według wielu źródeł, miało dojść już do pozytywnych kontaktów i wkrótce może dojść do definitywnego transferu. Z pewnością 23-latek może podpowiedzieć swojemu byłego klubowemu koledze, że Francja to dobre miejsce na odbudowę piłkarskiej kariery.

Marc Casado ma za sobą niezwykle trudne miesiące. Hiszpan stracił miejsce w składzie FC Barcelony i w zasadzie zaczął odgrywać marginalną rolę u Hansiego Flicka. Pomocnik może zatem poważnie rozważyć zmianę barw klubowych, ponieważ nic nie wskazuje na to, aby uległa poprawie jego sytuacja w Blaugranie.

W poprzednim sezonie Marc Casado rozegrał 34 spotkania w koszulce FC Barcelony. Hiszpan nie zdołał wpisać się na listę strzelców i może się pochwalić tylko jedną asystą.