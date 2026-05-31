Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Aurelien Tchouameni może wzmocnić Manchester United

Manchester United ma mocarstwowe plany na letnie okienko transferowe. Angielski klub marzy o przeprowadzeniu wielkiego transferu prosto z Realu Madryt. Z informacji przekazanych przez Ekrema Konura dowiadujemy się, że w kręgu ich zainteresowań znalazł się Aurelien Tchouameni. Czerwone Diabły planują zaoferować za francuskiego pomocnika aż 80 milionów euro.

Aurelien Tchouameni od wielu tygodni jest łączony z Manchesterem United. Jednak dopiero teraz Czerwone Diabły planują przystąpić do ataku. Wspomniane źródło zaznacza, że transfer reprezentanta Francji będzie jednak bardzo trudny do zrealizowania. Real Madryt nie ma w planach rozstawać się ze swoim gwiazdorem.

Michael Carrick bardzo chce nawiązać współpracę z Aurelien Tchouamenim. Manchester United doskonale o tym wie. Florentino Perez jednak zapewnił, że reprezentant Francji zostanie w Realu Madryt. Czas pokaże, czy propozycja Czerwonych Diabłów wysokości 80 milionów euro zmieni zdanie Los Blancos.

Aurelien Tchouameni w minionym sezonie rozegrał 49 spotkań w koszulce Realu Madryt. Francuski pomocnik zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców. Zawodnik Królewskich zaliczył też dokładnie taką samą liczbę asyst.