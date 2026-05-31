Kvaratskhelia był bezkonkurencyjny. Zgarnął prestiżową nagrodę

LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Khvicha Kvaratskhelia

Liga Mistrzów. Khvicha Kvaratskhelia najlepszym piłkarzem sezonu

Khvicha Kvaratskhelia od kilku sezonów bez wątpienia należy do grona najlepszych piłkarzy świata. 25-letni skrzydłowy jest jedną z największych gwiazd Paris Saint-Germain, z którym po raz drugi z rzędu sięgnął po triumf w Lidze Mistrzów. Finał tegorocznej edycji najbardziej prestiżowych klubowych rozgrywek w Europie odbył się wczoraj wieczorem. PSG pokonało Arsenal w serii rzutów karnych 4:3, po tym jak regulaminowy czas gry oraz dogrywka zakończyły się remisem 1:1. Tym samym paryżanie obronili wywalczony przed rokiem tytuł.

Gruziński skrzydłowy odegrał kluczową rolę w sukcesie swojego zespołu, za co został odpowiednio nagrodzony. UEFA wybrała bowiem Kvaratskhelię najlepszym piłkarzem sezonu 2025/2026 w Lidze Mistrzów. Wynik głosowania nie może dziwić, ponieważ mierzący 183 centymetry zawodnik imponował skutecznością i regularnością przez całe rozgrywki. W 16 występach zdobył dziesięć bramek oraz zanotował siedem asyst, będąc jednym z najważniejszych ogniw ofensywy francuskiego giganta.

Khvicha Kvaratskhelia reprezentuje barwy ekipy Les Parisiens od stycznia 2025 roku, gdy przeniósł się do stolicy Francji z SSC Napoli za 80 milionów euro. Transfer okazał się znakomitą decyzją dla obu stron, czego najlepszym dowodem są kolejne sukcesy odnoszone przez paryski klub. Umowa 49-krotnego reprezentanta Gruzji obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku. Według portalu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi obecnie około 90 milionów euro.