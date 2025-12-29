Czterech Polaków wśród listy największych talentów! Jeden spoza Ekstraklasy

14:02, 29. grudnia 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  CIES Football Observatory

Czterech Polaków znalazło się na liście najlepszych piłkarzy z rocznika 2006 (lub młodszych) z lig spoza TOP 5 według CIES Football Observatory. Są to: Oskar Pietuszewski, Michał Gurgul, Filip Rózga oraz Adrian Przyborek.

Oskar Pietuszewski
Obserwuj nas w
ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Pietuszewski, Gurgul, Rózga i Przyborek

Wielkie piłkarskie talenty są w całej Europie, ale nas szczególnie oczywiście interesują Polacy. Każdy obserwator tego, co dzieje się w PKO Ekstraklasie wie, że w ostatnich latach z naszej ligi na szersze wody wypłynęło sporo piłkarzy, którzy dziś – lepiej lub gorzej, ale jednak – radzą sobie na Zachodzie. To głównie zasługa kilku klubów, ale zdarzają się rodzynki, które nawet z gorszych zespołów przebijają się do zagranicznych lig.

W ostatnim kibiców szczególnie rozpala sytuacja Oskara Pietuszewskiego. Skrzydłowy Jagiellonii Białystok to chyba jeden z największych talentów piłkarskich w naszym kraju w ostatnich latach. Właściwie trudno go porównać do kogokolwiek innego. Nic więc dziwnego, że jest o krok od transferu do FC Porto. Okazuje się, że według szczegółowego raportu CIES Football Observatory, jest tylko jednym z czterech najbardziej utalentowanych Polaków z rocznika 2006 lub młodszych. W zestawieniu największych talentów spoza lig TOP 5 ta ceniona instytucja wymienia także: Filipa Rózgę, Adriana Przyborka i Michała Gurgula.

Specjalny algorytm przygotowany przez CIES Football Observatory przyznał punkty, dzięki którym później powstała lista. Tym samym najbardziej utalentowanym graczem spoza lig TOP 5 został Givairo Read z Feyenoordu Rotterdam. 19-latek otrzymał 85 punktów. Najlepszy z Polaków, Oskar Pietuszewski z Jagiellonii Białystok ma ich 77,7. Jego wartość określono jako „do dziesięciu milionów euro”.

POLECAMY TAKŻE

Oskar Pietuszewski
Nie tylko Porto. Te kluby z Hiszpanii naciskają na transfer Pietuszewskiego
Oskar Pietuszewski
Głos z Portugalii: “Pietuszewski? W FC Porto nieczęsto się to zdarza”
Oskar Pietuszewski
Pietuszewski dogadany z nowym klubem. Transfer coraz bliżej

Drugi na tej liście Polak, to Michał Gurgul. Gracz Lecha Poznań otrzymał 75,4 punktu. Otrzymał on taki sam dopisek dotyczący wartości, a więc „do dziesięciu milionów euro”. Trzeci z kolei jest Filip Rózga. Gracz Sturmu Graz i reprezentant Polski został oceniony na 74,4 pkt. W jego przypadku wartość określono jako „do 15 milionów euro”. Jeśli chodzi o zawodników z naszego kraju, to zestawienie to zamyka Adrian Przyborek z Pogoni Szczecin, który otrzymał 73,1 punktu. Jego wartość to, podobnie jak większość, „do dziesięciu milionów euro”.

W pełnej wersji raportu, znaleźli się także Miłosz Piekutowski (bramkarz Jagiellonii Białystok), który został oceniony na 70,9 pkt. i Dominik Szala (obrońca Górnika Zabrze), który otrzymał 70,1 pkt. Z całą pewnością można jednak dziwić się brakowi Jana Faberskiego, który zbiera świetne noty w Holandii i młodzieżowej reprezentacji Polski. Niemniej co do pozostałych trudno mieć jakiekolwiek obiekcje, bowiem to już czołowi piłkarze PKO Ekstraklasy, a wkrótce pewnie i pożegnają się z naszą ligą.

Zobacz także: Siemieniec na radarze zagranicznych klubów! Odejście z Jagiellonii latem?