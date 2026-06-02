Arsenal miał problem. FC Barcelona mogła pokrzyżować ich plany w kwestii transferu Piero Hincapie. Finalnie jednak to mistrzowie Premier League dopinają transfer defensora - informuje "The Athletic".

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Arsenalu

Piero Hincapie zostanie wykupiony przez Arsenal. Ostatnio prosta

Arsenal w zeszłym sezonie wypożyczył Piero Hincapie z Bayeru Leverkusen. Obrońca prezentował się na tyle dobrze, że Kanonierzy myśleli o jego wykupie. Mistrzowie Premier League jednak nie spieszyli się z transakcją. A FC Barcelona próbowała to skrzętnie wykorzystać. Jednak „The Athletic” zdradza, że reprezentant Ekwadoru finalnie zostanie na Emirates Stadium.

Brytyjska prasa zdradza, że Arsenal jest już o mały krok od definitywnego transferu Piero Hincapie. Wkrótce będziemy mogli spodziewać się oficjalnego komunikatu. Koszt wykupu Ekwadorczyka z Bayeru Leverkusen wyniesie aż 52 miliony euro. Kanonierzy mają już uzgodnione z zawodnikiem warunki przyszłego kontraktu. Umowa 24-latka ma obowiązywać do 30 czerwca 2031 roku.

Bayer Leverkusen zarobi zatem spore pieniądze na odejściu zawodnika, który w zasadzie nigdy nie odgrywał u nich kluczowej roli. Nawet w mistrzowskim sezonie Piero Hincapie częściej pełnił rolę zmiennika. Niemiecki klub w przyszłości może zarobić również dodatkowe pieniądze, ponieważ zachowali sobie prawo do 10% kwoty od jego przyszłej sprzedaży.

Piero Hincapie w poprzednim sezonie rozegrał 41 spotkań w koszulce Arsenalu. Reprezentant Ekwadoru strzelił jednego gola, a także zaliczył dwie asysty.