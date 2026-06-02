Julian Alvarez marzeniem giganta. Atletico odpowiada bez wahania

Julian Alvarez znalazł się w centrum transferowych spekulacji. Jedna z ekip z Premier League planuje podjąć próbę pozyskania zawodnika. Wieści na ten temat ujawnił "AS".

Transferowy hit lata? Arsenal szykuje ruch, ale natrafił na mur

Julian Alvarez może być jednym z najgorętszych nazwisk nadchodzącego okna transferowego. Jak informuje hiszpański dziennik „AS”, Arsenal przygotowuje się do kontaktu z Atletico Madryt w sprawie ewentualnego transferu argentyńskiego napastnika.

Londyński klub od dłuższego czasu poszukuje klasowego środkowego napastnika, a mistrz świata z 2022 roku znajduje się wysoko na liście życzeń Mikela Artety. Według informacji przekazanych przez źródło, Arsenal nie jest jedynym klubem zainteresowanym pozyskaniem 25-latka. Sytuację Alvareza monitorują również Paris Saint-Germain oraz FC Barcelona.

Potencjalni nabywcy mają wyceniać transfer reprezentanta Argentyny na mniej więcej 150 milionów euro. Taka kwota nie robi jednak większego wrażenia na władzach Atlético Madryt.

Jak podkreśla „AS”, stanowisko klubu ze stolicy Hiszpanii jest jednoznaczne. Atletico nie planuje sprzedaży swojego napastnika i nie zamierza prowadzić negocjacji z żadnym zainteresowanym klubem. Alvarez jest postrzegany jako jeden z kluczowych zawodników projektu Diego Simeone na kolejny sezon, dlatego jego odejście nie jest obecnie brane pod uwagę.

Dodatkowym zabezpieczeniem dla klubu z Wanda Metropolitano jest klauzula odstępnego wpisana do kontraktu zawodnika. Według informacji mediów wynosi ona aż 500 milionów euro. Władze madryckiego klubu mają jasno komunikować, że tylko aktywowanie tej klauzuli mogłoby doprowadzić do zmiany barw klubowych przez Argentyńczyka.