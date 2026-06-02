Raków Częstochowa rozważa transfer pomocnika. W grze także Lech Poznań

Raków Częstochowa jest poważnie zainteresowany Kamilem Jakubczykiem, który spadł z Arką Gdynia z Ekstraklasy - ujawnia Mateusz Janiak z "Przeglądu Sportowego Onet". Pomocnik był ostatnio mocno łączony z Lechem Poznań.

Raków Częstochowa po przegranym finale Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze rozstał się z trenerem Łukaszem Tomczykiem, a obowiązki pierwszego szkoleniowca przejął Dawid Kroczek. 37-latek otrzymał nowy kontrakt po tym, jak z Medalikami zajął czwarte miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy i zapewnił drużynie udział w eliminacjach Ligi Konferencji.

W połowie zeszłego miesiąca Częstochowianie ogłosili pierwszy letni transfer. Pod Jasną Górą pojawił się Dieudonne Gaucho Debohi. 25-latek podpisał kontrakt obowiązujący do końca czerwca 2028 roku z opcją przedłużenia. Raków nie zamierza jednak na tym poprzestać.

Jak informuje Mateusz Janiak z „Przeglądu Sportowego Onet”, Raków jest bardzo mocno zainteresowany Kamilem Jakubczykiem. 21-letni pomocnik niedawno spadł z Arką Gdynia z Ekstraklasy. Wszystko wskazuje na to, że nie zamierza grać na poziomie 1. ligi. Co więcej, zawodnik nie może narzekać na brak zainteresowania z innych klubów.

W grze o Jakubczyka jest również Lech Poznań. Z informacji dziennikarza wynika, iż mistrz Polski obecnie skupia się na innych celach transferowych. Jakubczyk w minionym sezonie rozegrał 33 spotkania, w których zdobył trzy bramki i zanotował jedną asystę.

Mocno, czyli bardziej niż Lech Poznań, który ma inne priorytety. — Mateusz Janiak (@eMJot23) June 2, 2026

Do gdyńskiego klubu Jakubczyk trafił z Pogoni Szczecin na początku lipca 2024 roku. Serwis Transfermarkt.de wycenia defensywnego pomocnika na dokładnie milion euro, a jego kontrakt obowiązuje do lata 2027 roku.