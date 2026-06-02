Lechia dogada się z Widzewem? To byłaby transakcja stulecia w Ekstraklasie! [NOWE INFORMACJE]

10:52, 2. czerwca 2026
Piotr Koźmiński
Piotr Koźmiński Źródło:  Goal.pl

Lechia Gdańsk spadła z Ekstraklasy, co może oznaczać sprzedaż najlepszych piłkarzy. Jednym z chętnych na ich przejęcie jest Widzew Łódź. Z naszych informacji wynika, że chodzi o transakcję jakiej w polskiej piłce jeszcze nie było!

Tomas Bobcek
Obserwuj nas w
Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Tomas Bobcek

Zaskakujący spadek

W trakcie ostatniego sezonu mało kto wskazałby Lechię Gdańsk jako ten zespół, który ostatecznie opuści Ekstraklasę. Tak się jednak stało, a to rodzi określone konsekwencje. Na przykład jeśli chodzi o przyszłość czołowych piłkarzy.

Mało kto wyobraża sobie (łącznie z samymi zanteresowanymi), że tacy piłkarze jak Tomas Bobcek, Camilo Mena i Ivan Zhelisko pozostaną w klubie w obecnej sytuacji. To bardziej pytanie, gdzie, kiedy i za ile odejdą, niż czy odejdą.

Dobrzycki wchodzi do gry

I tu właśnie dochodzimy do ciekawej sytuacji. Jak informował Piotr Wołosik w programie „Ofensywni” Widzew Łódź jest zainteresowany pozyskaniem Bobceka i Meny. Natomiast według naszej wiedzy to nie wszystko. Jak słyszymy, łódzki klub widziałby też u siebie Ivana Zhelizko i rozmowy mają się toczyć nie o przejściu do Widzewa duetu, a tercetu!

To element nowej strategii Roberta Dobrzyckiego, który przyznał niedawno, że wolałby pozyskiwać sprawdzonych w Ekstraklasie piłkarzy, niż takich, co do których są wątpliwości, czy tu „odpalą”.

Brzmi sensacyjnie, ale… Ma to ręce i nogi. Widzew szuka napastnika (bo chce się pozbyć Zequiriego), Mena to wiadomo – chciałby go chyba każdy klub Ekstraklasy, a Zhelizko, który ma za sobą świetny sezon, mógłby być świetnym zastępcą/następcą ciężko kontuzjowanego Leragera.

100 mln złotych?!

Gdyby miało dojść do tej transakcji, to byłaby zdecydowanie najwyższa w historii polskiej klubowej piłki. W kuluarach krążą bardzo wysokie kwoty jakie chciałaby Lechia za swoich najlepszych piłkarzy. Choć z drugiej strony trzeba przyznać, że niektórzy pytający o cenę za tych graczy, słyszeli, że Lechia ich nie dyktuje, a czeka na to co zaproponuje rynek.

Wracając jednak do pierwszej wersji. W kuluarach można było usłyszeć, że za Bobceka Lechia chciałaby nawet 15 mln euro, za Zhelizkę 6 milionów, a za Menę 4 miliony. To daje zawrotną kwotę 25 mln euro, a więc ponad 100 mln złotych!

Każdy chce sprzedać jak najdrożej

Oczywiście, to naturalne (nic w tym zdrożnego), że każdy chce sprzedać jak najdrożej, choć takie kwoty za tych piłkarzy będzie zapewne ciężko uzyskać. Natomiast, gdyby faktycznie miało dojść do tak szerokiego „dealu” z Widzewem to nawet gdyby ostateczne ceny były sporo niższe, to bez żadnych wątpliwości mielibyśmy do czynienia z najwyższą transakcją w historii polskiej piłki!

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości