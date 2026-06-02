Widzew szykuje nawet 5 mln euro?! Wraca temat głośnego transferu

Widzew Łódź kilka miesięcy temu był łączony z transferem Arbera Hoxhy. Teraz temat wraca. Portal 24sata.hr twierdzi, że polski klub może wyłożyć na skrzydłowego nawet 5 milionów euro.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Flaga Widzewa Łódź

Widzew wyda wielkie pieniądze na kolejne transfery?

Widzew Łódź na przestrzeni ostatniego roku wyłożył na wzmocnienia ponad 20 milionów euro. Nie przełożyło się to na krótkoterminowy wynik, bowiem do samego końca sezonu drżał o utrzymanie w Ekstraklasie. Teraz klub zamierza skorygować popełnione błędy i z większym zrozumieniem kompletować drużynę. Robert Dobrzycki niedawno zapowiadał, że tym razem rewolucji kadrowej nie będzie. Oczywiście kibice powinni spodziewać się nowych twarzy, ale nie ma mowy o tak wielkiej przebudowie, jaka miała miejsce w poprzednich dwóch okienkach.

Łodzianie są łączeni z wielkimi gwiazdami Ekstraklasy, w tym choćby Afimico Pululu czy Tomasem Bobckiem. W zagranicznych mediach wrócił natomiast temat transferu Arbera Hoxhy. Już kilka miesięcy temu Widzew miał poważnie o niego zabiegać, choć te wieści wówczas zdementowano. Teraz portal 24sata.hr podaje, że to właśnie polski klub jest na prowadzeniu w wyścigu o jego podpis.

Hoxha tego lata na pewno opuści Dinamo Zagrzeb. 27-latek ma za sobą udany sezon – w 31 ligowych meczach uzbierał siedem bramek oraz siedem asyst. Dołożył do tego również występy w Lidze Europy.

Reprezentanta Albanii może więc tego lata trafić do Polski. Widzew na jego transfer musi wyłożyć nawet pięć milionów euro. Sowicie zapłaci też samemu piłkarzowi, który mógłby liczyć w Łodzi na zarobki w okolicach miliona euro rocznie.