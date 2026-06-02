Luksemburg – Włochy: typy, kursy, zapowiedź (03.06.2026)

Luksemburg - Włochy: typy i kursy na mecz towarzyski. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w środę (3 czerwca) o godzinie 20:45.

PressFocus Na zdjęciu: Gianluigi Donnarumma

Luksemburg – Włochy, typy bukmacherskie

Już w środę swój mecz towarzyski rozegra największy nieobecny Mistrzostw Świata 2026, czyli reprezentacja Włoch. Tego dnia podopieczni Silvio Baldiniego zagrają na wyjeździe z Luksemburgiem. Dla Squadra Azzurra będzie to okazja do poprawienia nastrojów po rozczarowujących eliminacjach oraz sprawdzenia nowych rozwiązań przed kolejnymi wyzwaniami. Gospodarze z pewnością będą chcieli wykorzystać atut własnego boiska i postawić się zdecydowanemu faworytowi. Mimo że spotkanie ma charakter towarzyski, kibice mogą spodziewać się ciekawego widowiska i dużego zaangażowania obu reprezentacji.

Ja uważam, że w tym meczu przynajmniej jeden z golkiperów zdoła zachować czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Kacper STS 1.70 obie drużyny strzelą gola – nie Zagraj!

Luksemburg – Włochy, ostatnie wyniki

Reprezentacja Luksemburgu zna swoje miejsce w szeregu. Gospodarze w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli dwa zwycięstwa (2:0 z Maltą w pierwszym meczu i 3:0 w rewanżu), a także ponieśli trzy porażki (0:2 ze Słowacją, 0:2 z Niemcami oraz 0:1 z Irlandią Północną).

Włochy natomiast są w gigantycznym dołku. W pięciu ostatnich spotkaniach Squadra Azzurra odniosła trzy zwycięstwa (3:0 z Izraelem, 2:0 z Mołdawią oraz 2:0 z Irlandią Połnocną), a także poniosła dwie bolesne porażki (1:4 z Norwegią i po rzutach karnych z Bośnią i Hercegowiną).

Luksemburg – Włochy, historia

Historia rywalizacji Luksemburga z reprezentacją Włoch zdecydowanie przemawia na korzyść Squadra Azzurra, która przez lata dominowała w bezpośrednich spotkaniach. Włosi dzięki większemu doświadczeniu oraz jakości kadrowej regularnie odnosili przekonujące zwycięstwa nad tym rywalem. Luksemburg z biegiem czasu zaczął jednak prezentować coraz wyższy poziom i potrafił momentami postawić trudniejsze warunki faworytom. Mimo wyraźnej różnicy potencjału, mecze obu reprezentacji bywają dla gospodarzy cenną okazją do sprawdzenia się na tle jednej z najbardziej utytułowanych drużyn w historii futbolu.

Luksemburg – Włochy, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem środowego spotkania jest reprezentacja Włoch. Jeśli rozważasz typ na wygraną Squadra Azzurra, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.58. W przypadku zwycięstwa Luksemburga natomiast sięga nawet 5.60.

Luksemburg Włochy Kursy nie są obecnie dostępne. Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 czerwca 2026 21:54

Luksemburg – Włochy, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Luksemburga

remisem

wygraną Włoch wygraną Luksemburga

remisem

wygraną Włoch 0 Votes

Luksemburg – Włochy, transmisja meczu

Spotkanie Luksemburg – Włochy obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Polsat Sport Premium 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze Polsat Box Go.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.