Luksemburg – Włochy: typy, kursy, zapowiedź (03.06.2026)

Luksemburg – Włochy, typy bukmacherskie
Już w środę swój mecz towarzyski rozegra największy nieobecny Mistrzostw Świata 2026, czyli reprezentacja Włoch. Tego dnia podopieczni Silvio Baldiniego zagrają na wyjeździe z Luksemburgiem. Dla Squadra Azzurra będzie to okazja do poprawienia nastrojów po rozczarowujących eliminacjach oraz sprawdzenia nowych rozwiązań przed kolejnymi wyzwaniami. Gospodarze z pewnością będą chcieli wykorzystać atut własnego boiska i postawić się zdecydowanemu faworytowi. Mimo że spotkanie ma charakter towarzyski, kibice mogą spodziewać się ciekawego widowiska i dużego zaangażowania obu reprezentacji.
Ja uważam, że w tym meczu przynajmniej jeden z golkiperów zdoła zachować czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie
Luksemburg – Włochy, ostatnie wyniki
Reprezentacja Luksemburgu zna swoje miejsce w szeregu. Gospodarze w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli dwa zwycięstwa (2:0 z Maltą w pierwszym meczu i 3:0 w rewanżu), a także ponieśli trzy porażki (0:2 ze Słowacją, 0:2 z Niemcami oraz 0:1 z Irlandią Północną).
Włochy natomiast są w gigantycznym dołku. W pięciu ostatnich spotkaniach Squadra Azzurra odniosła trzy zwycięstwa (3:0 z Izraelem, 2:0 z Mołdawią oraz 2:0 z Irlandią Połnocną), a także poniosła dwie bolesne porażki (1:4 z Norwegią i po rzutach karnych z Bośnią i Hercegowiną).
Luksemburg – Włochy, historia
Historia rywalizacji Luksemburga z reprezentacją Włoch zdecydowanie przemawia na korzyść Squadra Azzurra, która przez lata dominowała w bezpośrednich spotkaniach. Włosi dzięki większemu doświadczeniu oraz jakości kadrowej regularnie odnosili przekonujące zwycięstwa nad tym rywalem. Luksemburg z biegiem czasu zaczął jednak prezentować coraz wyższy poziom i potrafił momentami postawić trudniejsze warunki faworytom. Mimo wyraźnej różnicy potencjału, mecze obu reprezentacji bywają dla gospodarzy cenną okazją do sprawdzenia się na tle jednej z najbardziej utytułowanych drużyn w historii futbolu.
Luksemburg – Włochy, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem środowego spotkania jest reprezentacja Włoch. Jeśli rozważasz typ na wygraną Squadra Azzurra, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.58. W przypadku zwycięstwa Luksemburga natomiast sięga nawet 5.60.
Luksemburg – Włochy, kto wygra?
Luksemburg – Włochy, transmisja meczu
Spotkanie Luksemburg – Włochy obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Polsat Sport Premium 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze Polsat Box Go.
