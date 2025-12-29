Siemieniec na radarze zagranicznych klubów! Odejście z Jagiellonii latem?

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Siemieniec latem opuści Jagiellonię?!

Adrian Siemieniec to jeden z głównych architektów ostatnich sukcesów Jagiellonii Białystok. Właściwie należy powiedzieć, że obok Łukasza Masłowskiego jest najważniejszą postacią w klubie. To właśnie pod wodzą szkoleniowca pochodzącego z Czeladzi Duma Podlasia zdobyła historyczne mistrzostwo Polski, sięgnęła po Superpuchar Polski i znakomicie zaprezentowała się w Lidze Konferencji Europy, gdzie w tym sezonie może znów zapisać znakomitą kartę.

Do tego styl gry proponowany przez Siemieńca oparty na wysokim pressingu, intensywności, grze piłką i sporej liczbie ataków może się podobać wszystkim kibicom. Nic więc dziwnego, że pojawia się zainteresowanie jego zatrudnieniem przez mocniejszy klub z Zachodu Europy. Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyk z portalu „Meczyki.pl”, Adrian Siemieniec jest bowiem na radarze klubów z Belgii. Nie wiadomo o jakie konkretnie ekipy chodzi, ale z pewnością byłby to wielki ruch do przodu w karierze trenerskiej.

33-letni szkoleniowiec ma ważną umowę z Jagiellonią do końca sezonu, ale najpewniej jest w niej klauzula przedłużenia. Ewentualny transfer do Belgii i tak wydarzyłby się latem, być może po kolejnej kapitalnej kampanii białostoczan. Średnia punktowa Siemieńca w Jagiellonii to 1,78 pkt./mecz w 134 grach. Wcześniej był asystentem m.in. Ireneusza Mamrota.

