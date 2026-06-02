Real Madryt może pozyskać wielką gwiazdę! Perez jednak się wstrzymuje

16:45, 2. czerwca 2026
Kacper Karpowicz Źródło:  Mario Cortegana

Real Madryt od dawna interesuje się Rodrim. Gwiazda Manchesteru City została zaproponowana Królewskim. Florentino Perez jednak się wstrzymuje z transferem - informuje Mario Cortegana.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Rodri zaoferowany Realowi Madryt. Perez niezdecydowany

Real Madryt szykuje w letnim okienku transferowym spore zmiany kadrowe. Od dawna z przeprowadzką na Estadio Santiago Bernabeu jest łączony Rodri. Tymczasem Mario Cortegana przekazał najnowsze wieści w tej sprawie. Otóż gwiazda Manchesteru City chciałaby trafić do zespołu Królewskich. Agenci zaoferowali nawet jego usługi. Los Blancos jednak wstrzymują się z transferem.

Hiszpański dziennikarz przekazuje, że Florentino Perez nie jest zdecydowany do pozyskania Rodriego. Prezes Realu Madryt wstrzymuje się zatem z tym transferem. W obozie Królewskich jednak trwają dyskusje w tej sprawie i wielu włodarzy ma w tej sprawie inne zdanie. Być może wkrótce Perez zostanie przekonany do pozyskania reprezentanta Hiszpanii.

Plany Rodriego mogły ulec zmianie po odejściu Pepa Guardioli. Dotychczas hiszpański pomocnik nie myślał o rozstaniu z Manchesterem City. Zawodnik miał świadomość, że Real Madryt wykazuje spore zainteresowanie, ale jego uwaga była skupiona na The Citizens. Teraz mistrz Europy faktycznie zastanawia się nad przyszłością w obecnym klubie skoro oferuje swoje usługi innemu klubowi.

Rodri w poprzednim sezonie rozegrał 33 spotkania w koszulce Realu Madryt. Reprezentant Hiszpanii zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców i nie zaliczył ani jednej asysty.

