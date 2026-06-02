Wisła Kraków gotowa na Ekstraklasę? „Mamy bardzo silny skład”

Wisła nie obawia się walki w Ekstraklasie

Wisła Kraków po czterech latach wreszcie wywalczyła awans do Ekstraklasy. Ma za sobą świetny sezon, podczas którego od pierwszej do ostatniej kolejki zasiadała na fotelu lidera ligowej tabeli. Ekipa Mariusza Jopa w pełni zdominowała konkurencję i zasłużenie wygrała rozgrywki, wracając do elity.

Przed Białą Gwiazdą trudne zadanie, bowiem beniaminkowie w Ekstraklasie nigdy łatwo nie mają. Mimo tego, klub oczywiście już w pierwszym sezonie po awansie chce powalczyć o coś więcej. Jednocześnie nie zrezygnuje ze swojego ofensywnego i atrakcyjnego stylu gry, a zamiast tego – będzie go tylko ulepszał.

Wisła aktywnie działa na rynku transferowym i poszukuje punktowych wzmocnień składu. Żadnej rewolucji nie będzie, natomiast kibice powinni oczekiwać kilku nowych twarzy w zespole. Julius Ertlthaler uważa, że Wisła już teraz dysponuje mocną kadrą i powinna poradzić sobie w rozgrywkach Ekstraklasy. Jest przekonany, że drużyna Jopa dalej będzie zachwycać, choć tym razem przyjdzie jej się mierzyć z bardziej jakościowymi rywalami.

– Nie czujemy nerwów przed Ekstraklasę. Mamy bardzo silny skład. Oczywiście pojawią się nowi zawodnicy, kilku odejdzie, bo taki jest futbol. Już nie mogę się doczekać kolejnego sezonu – wyjaśnił gwiazdor Wisły Kraków na antenie TVP Sport.