Legia Warszawa wkrótce ogłosi kolejny letni transfer

13:27, 2. czerwca 2026
Sebastian Janus Źródło:  Tomasz Włodarczyk I Meczyki

Legia Warszawa ogłosiła już dwa letnie transfery, a to dopiero początek. Wkrótce jej zawodnikiem powinien został Łukasz Zjawiński, czołowy strzelec pierwszej ligi - informuje Tomasz Włodarczyk z redakcji Meczyki.pl.

Łukasz Zjawiński
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Łukasz Zjawiński

Legia będzie miała nowego napastnika

Legia Warszawa tego lata będzie starała się przede wszystkim o piłkarzy, za których nie musi płacić. Na tej zasadzie dołączyli już do niej Ivan Brkić i Zoran Arsenić, którym wygasły umowy z dotychczasowymi klubami. To dopiero początek, bowiem Wojskowi muszą wzmocnić większość pozycji, a do tego zastąpi chociażby Juergena Elitima. Będą mieć również nowego napastnika – wszystko wskazuje na to, że zostanie nim Łukasz Zjawiński.

Czołowy strzelec pierwszej ligi chce postawić kolejny krok w swojej karierze i znów spróbować swoich sił w Ekstraklasie. Z tego względu nie zdecydował się na przedłużenie wygasającego kontraktu z Polonią Warszawa. Jego nowym klubem ma zostać Legia.

O tym transferze mówiło się już kilka tygodni temu. W temacie nic się nie wysypało, a Tomasz Włodarczyk z redakcji Meczyki.pl potwierdził, że wkrótce nastąpi oficjalne ogłoszenie. Zjawiński w pełnił skupiał się na końcówce sezonu, bowiem Polonia miała jeszcze szanse na awans do Ekstraklasy po barażach. Ostatecznie przegrała z Wieczystą Kraków.

Zjawiński ma za sobą dwa znakomite lata na zapleczu Ekstraklasy. Przez dwa sezony zdobył dla Polonii w sumie 43 bramki. Był liderem zespołu i teraz będzie mógł powalczyć o miejsce w Legii. Stołeczny klub ponownie sprowadził wyróżniającego się piłkarza z pierwszej ligi, bowiem zimą dołączył do niej też Rafał Adamski.

