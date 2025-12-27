Pietuszewski dogadany z nowym klubem. Transfer coraz bliżej

Pietuszewski czeka na porozumienie. Jagiellonia rozmawia z FC Porto
Oskar Pietuszewski jest zdecydowany na opuszczenie Jagiellonii Białystok już tej zimy. Jeszcze do niedawna wydawało się, że pozostanie w Ekstraklasie przynajmniej do końca sezonu, ale w jego sprawie wszystko dzieje się bardzo szybko. Od miesięcy media łączą go z europejskimi potęgami, w tym Barceloną, Chelsea czy Bayernem Monachium. Jego agent Mariusz Piekarski stawia jednak na kierunki, które będą sprzyjać jego rozwojowi. Wyraźnym faworytem w tym wyścigu jest FC Porto.
Portugalski gigant wykazuje sporą determinację i wierzy w transfer młodzieżowego reprezentanta Polski. Jakub Seweryn potwierdza informacje Rudy’ego Galettiego o porozumieniu między klubem a samym zawodnikiem. Wciąż trwają natomiast rozmowy między FC Porto a Jagiellonią Białystok.
Kwota transferu powinna wynieść około 10 milionów euro – wiele wskazuje na to, że rekord Ekstraklasy nie zostanie więc pobity. Jagiellonia próbuje przekonać FC Porto, aby Pietuszewski pozostał w drużynie do końca sezonu w ramach wypożyczenia.
Oprócz FC Porto, w grze są jeszcze dwa kluby, które także pozostają w kontakcie z piłkarzem i Jagiellonią. Nierealny jest temat transferu do Barcelony, która nie może sobie w tym momencie pozwolić na wydatek rzędu 10 milionów euro.