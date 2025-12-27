Pietuszewski dogadany z nowym klubem. Transfer coraz bliżej

Oskar Pietuszewski chce tego lata odejść z Jagiellonii Białystok. Jest dogadany z FC Porto i czeka na porozumienie między klubami. O szczegółach informuje Jakub Seweryn.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Pietuszewski czeka na porozumienie. Jagiellonia rozmawia z FC Porto

Oskar Pietuszewski jest zdecydowany na opuszczenie Jagiellonii Białystok już tej zimy. Jeszcze do niedawna wydawało się, że pozostanie w Ekstraklasie przynajmniej do końca sezonu, ale w jego sprawie wszystko dzieje się bardzo szybko. Od miesięcy media łączą go z europejskimi potęgami, w tym Barceloną, Chelsea czy Bayernem Monachium. Jego agent Mariusz Piekarski stawia jednak na kierunki, które będą sprzyjać jego rozwojowi. Wyraźnym faworytem w tym wyścigu jest FC Porto.

Portugalski gigant wykazuje sporą determinację i wierzy w transfer młodzieżowego reprezentanta Polski. Jakub Seweryn potwierdza informacje Rudy’ego Galettiego o porozumieniu między klubem a samym zawodnikiem. Wciąż trwają natomiast rozmowy między FC Porto a Jagiellonią Białystok.

Kwota transferu powinna wynieść około 10 milionów euro – wiele wskazuje na to, że rekord Ekstraklasy nie zostanie więc pobity. Jagiellonia próbuje przekonać FC Porto, aby Pietuszewski pozostał w drużynie do końca sezonu w ramach wypożyczenia.

Porozumienie z zawodnikiem to jest już od dobrych kilku dni. Nic nowego, jakby co.



Porto jest liderem, jeszcze ze dwa kluby też rozmawiają. Ale IMO na pewno nie Barcelona, bo jej nie stać na wydanie dychy za nastolatka z Polski (za to ściągnie Egipcjanina z Al Ahly za 2mln, tak… https://t.co/gNUCrUesVd — Kuba Seweryn (@KubaSeweryn) December 27, 2025

Oprócz FC Porto, w grze są jeszcze dwa kluby, które także pozostają w kontakcie z piłkarzem i Jagiellonią. Nierealny jest temat transferu do Barcelony, która nie może sobie w tym momencie pozwolić na wydatek rzędu 10 milionów euro.