Lech Poznań zmienił plany. Wielkie rozczarowanie

Lech Poznań poinformował, że sparing z FC Porto nie dojdzie do skutku. Mistrzowie Polski wrócą do treningów już 22 czerwca.

Nie będzie sparingu Lecha Poznań z FC Porto

Lech Poznań obronił mistrzostwo Polski, choć w trakcie sezonu drużyna miała również trudniejsze momenty. W pewnym momencie pojawiały się nawet spekulacje dotyczące przyszłości trenera Nielsa Frederiksena. Duńczyk rozwiał wszelkie wątpliwości i podpisał nowy kontrakt obowiązujący do końca czerwca 2028 roku.

Latem mistrzowie Polski planowali rozegrać prestiżowy sparing z FC Porto. Klub poinformował wcześniej, że trwały negocjacje dotyczące organizacji spotkania, które miało odbyć się 10 lub 11 lipca. We wtorek Lech oficjalnie przekazał, że mecz kontrolny z mistrzem Portugalii nie dojdzie do skutku. Porto zdecydowało się zmodyfikować harmonogram swoich przygotowań do sezonu.

Dla Lecha byłaby to cenna okazja do sprawdzenia formy zespołu na tle silnego europejskiego rywala. Spotkanie wzbudzało również duże zainteresowanie kibiców, tym bardziej że w portugalskiej drużynie występują reprezentanci Polski – Oskar Pietuszewski, Jan Bednarek oraz Jakub Kiwior.

W lipcu Kolejorz rozegra dwa mecze kontrolne. Pierwszym rywalem będzie czeski Bohemians Praga, a drugim słowacki FK Zeleziarne Podbrezova. Lechici wrócą do treningów po wakacyjnej przerwie 22 czerwca.

Lechici do startu sezonu 2026/27 rozegrają dwa mecze kontrolne – z Bohemians Praga 1905 oraz FK Železiarne Podbrezová. https://t.co/b3TY4G1BWl — Lech Poznań ⭐️ (@LechPoznan) June 2, 2026

Następnie drużynę Frederiksena czekają przygotowania do startu nowego sezonu oraz mecze II rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów. Z kolei w dniach 24-27 lipca rozpocznie się pierwsza kolejka PKO BP Ekstraklasy.