Media: Legia Warszawa chce go w miejsce Elitima. Rozegrał świetny sezon

21:43, 1. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  index.hu

Legia Warszawa chce wzmocnić środek pola po odejściu Juergena Elitima. Portal index.hu podaje, że na jej liście życzeń znalazł Norbert Szendrei. 26-letni Węgier rozegrał bardzo dobry sezon.

Norbert Szendrei
Obserwuj nas w
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Norbert Szendrei

Legia zainteresowana węgierskim pomocnikiem

Legia Warszawa otarła się o awans do europejskich pucharów, kończąc sezon na szóstym miejscu w tabeli. To wciąż dobry wynik, biorąc pod uwagę, że podczas zimowej przerwy znajdowała się w strefie spadkowej i długo drżała o utrzymanie w Ekstraklasie. Marek Papszun wprowadził do zespołu mnóstwo ożywienia i spokoju, a także poukładał go pod kątem taktycznym.

Teraz Legia skupia się na przyszłej kampanii, która powinna być już lepsza. Do tej pory ogłoszono dwa transfery – to Ivan Brkić z Motoru Lublin oraz Zoran Arsenić z Rakowa Częstochowa. Obaj zawodnicy dołączyli do stołecznej ekipy w ramach transferów bezgotówkowych. Wojskowi przede wszystkim szukają wolnych piłkarzy, ale są też w stanie zapłacić, jeśli będzie to odpowiednio uargumentowane. Jednym z celów jest pozyskanie następcy Juergena Elitima, z którym nie udało się przedłużyć wygasającej umowy.

Na liście życzeń ma znajdować się Norbert Szendrai, były reprezentant Węgier do lat 21 oraz potencjalny debiutant w tamtejszej kadrze – otrzymał bowiem powołanie na czerwcowe zgrupowanie.

26-latek ma za sobą bardzo dobry sezon, podczas którego zgromadził cztery bramki i dwie asysty w 37 występach. Jego umowa z rodzimym Zalaegerszegiem jest ważna do 2027 roku, więc w tym przypadku Legia musiałaby go wykupić. Portal „Transfermarkt” wycenia Szendraia na 700 tysięcy euro.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości