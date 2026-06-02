Legia Warszawa rozpoczyna przebudowę. Ważne ogłoszenie

11:40, 2. czerwca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski

Legia Warszawa ogłosiła zmiany w strukturze pionu sportowego. Od początku czerwca Fredi Bobić pełni funkcję dyrektora sportowego w stołecznym klubie.

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Fredi Bobić

Legia Warszawa, mimo że w minionych rozgrywkach długo walczyła o utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie, w końcówce sezonu zdołała jeszcze włączyć się do rywalizacji o europejskie puchary. Ostatecznie jednak to GKS Katowice wywalczył miejsce w eliminacjach Ligi Konferencji.

Po zakończeniu rozgrywek w Warszawie doszło do istotnych zmian organizacyjnych. Klub zakończył współpracę z Michałem Żewłakowem, który pełnił funkcję dyrektora sportowego. Następcą byłego reprezentanta Polski został Fredi Bobić. 54-letni działacz w przeszłości pracował m.in. w Herthcie Berlin oraz Eintrachcie Frankfurt. Do Legii trafił w kwietniu zeszłego roku, a teraz przejmuje pełną odpowiedzialność za pion sportowy.

Do głównych zadań Bobicia należy nadzór nad rozwojem pierwszej drużyny, koordynacja pracy działu rekrutacji i skautingu, a także rozwój Akademii Legii, zespołu rezerw oraz współpraca z klubem partnerskim. Jak czytamy w komunikacie, Bobić zarządza także budżetem sportowym i odpowiada za organizację całej struktury pionu sportowego. W nowym modelu podlega bezpośrednio prezesowi zarządzającemu Marcinowi Herrze.

– Trener Marek Papszun odpowiada za drużynę i przygotowanie sportowe. Moim zadaniem jest usprawnienie procesów, w których sport jest najważniejszy. Nowa struktura na czele z dyrektorem sportowym Fredim Bobicem stwarza warunki do skutecznej współpracy i podejmowania decyzji, które będą wzmacniały Legię w najważniejszym obszarze – zaznaczył Herra.

Od czerwca funkcję dyrektora skautingu pełni Piotr Zasada, który odpowiada za cały proces transferowy. – Musimy działać jak sprawny organizm. Wiem, że przejmuję całościową odpowiedzialność za zarządzanie kluczowym obszarem. Najważniejsza będzie współpraca liderów, w tym szczególnie trenera Marka Papszuna i Piotra Zasady – dodał Bobić.

