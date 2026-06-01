Rodado wraca do zdrowia. Nowe wieści ws. lidera Wisły Kraków

22:35, 1. czerwca 2026
Sebastian Janus Źródło:  TVP Sport

Angel Rodado stracił końcówkę sezonu z powodu kontuzji barku. Wisła Kraków i tak wywalczyła awans do Ekstraklasy i liczy na powrót swojej gwiazdy. Vullnet Basha dla TVP Sport przekazał nowe informacje na temat jego stanu zdrowia.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Angel Rodado

Wisła zacznie sezon z Rodado? Wszystko na to wskazuje

Angel Rodado po raz kolejny sięgnął po koronę króla strzelców pierwszej ligi, choć stracił końcówkę sezonu z powodu kontuzji barku. Ten problem doskwierał mu już wcześniej, więc wspólnie z Wisła Kraków zdecydował się poddać operacji, tak aby na zawsze go zażegnać. Pod nieobecność gwiazdy drużyna dalej prezentowała się dobrze i ostatecznie zgarnęła 71 punktów, dominując ligowe rozgrywki.

Nie zmienia to faktu, że z Rodado w składzie Wisła jest znacznie mocniejsza. Kibice liczą, że szybko wróci do gry i najprawdopodobniej będzie gotowy jeszcze przed startem sezonu Ekstraklasy. Niewykluczone, że pod koniec czerwca Hiszpan wznowi treningi. Biała Gwiazda oczywiście nie chce podejmować w tej sprawie zbędnego ryzyka, tak aby nie stracić swojego kapitana na dłużej.

–  Angel ma się z każdym dniem coraz lepiej. Rehabilitacja przebiega krok po kroku. Bardzo możliwe, że wróci do treningów pod koniec czerwca, ale nie chcemy podejmować zbędnego ryzyka z jego zdrowiem i dlatego nie będziemy się z tym spieszyć. Mamy swój plan i będziemy się go trzymać. (…) Angel pokazał w ciągu ostatnich czterech lat, że jest bardzo dobrym zawodnikiem i jestem przekonany, że udowodni to również w Ekstraklasie – podsumował dla TVP Sport dyrektor Wisły Vullnet Basha.

Dla Rodado będzie to pierwsza styczność z rozgrywkami Ekstraklasy. Do Wisły dołączył gdy ta już spadła do pierwszej ligi.

