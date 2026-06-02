Lech Poznań walczył o wykupienie Luisa Palmy, ale Celtic odrzucił wszystkie oferty. Jedyną możliwością było więc aktywowanie klauzuli. Użytkownik FootballScout sugeruje, że Honduranin nie będzie już grał dla Kolejorza.

Palma nie dla Lecha?

Lech Poznań starał się w ostatnich dniach o transfer definitywny Luisa Palmy. Honduranin zachwycił na wypożyczeniu, a w szczególności jesienią, kiedy to był wręcz liderem ofensywy całej drużyny. Później zaliczył słabszy moment, ale pod koniec sezonu znów błyszczał, potwierdzając, że dysponuje wielkimi umiejętnościami. Kibice nawoływali do wykupu gwiazdora, a władze Lecha zapewniały, że będą nad tym pracować.

Rzeczywiście doszło do rozmów między mistrzem Polski a Celtikiem, z którym Palma jest związany kontraktem. Kolejorz próbował wynegocjować korzystniejsze warunki transakcji, składając oferty poniżej kwoty wykupu umieszczonej w umowie wypożyczenia. Problem w tym, że Szkoci odrzucili każdą propozycję.

Jedyną możliwością zatrzymania Palmy na stałe było więc aktywowanie klauzuli wykupu – ta opiewa na ponad czterech milionach euro. Oznaczałoby to oczywiście rekord transferowy Lecha oraz jeden z największych ruchów w historii całej Ekstraklasy.

Wygląda na to, że Lech ostatecznie odpuścił temat zatrzymania Palmy. Użytkownik FootballScout poinformował, że Honduranin nie będzie dłużej grał dla tej drużyny.

❗Luis Palma nie zostanie w Lechu Poznań. Kluby nie osiągnęły porozumienia w sprawie transferu🫡 — FootballScout (@bakoskaut) June 2, 2026

Palma zakończył sezon 2025/2026 z dorobkiem 12 bramek i 10 asyst w 47 występach. Media łączą go z innnymi kierunkami, w tym chociażby Sevillą.