Lech Poznań podjął już decyzję ws. Palmy? Celtic odrzucił wszystkie oferty

10:40, 2. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus

Lech Poznań walczył o wykupienie Luisa Palmy, ale Celtic odrzucił wszystkie oferty. Jedyną możliwością było więc aktywowanie klauzuli. Użytkownik FootballScout sugeruje, że Honduranin nie będzie już grał dla Kolejorza.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Luis Palma

Palma nie dla Lecha?

Lech Poznań starał się w ostatnich dniach o transfer definitywny Luisa Palmy. Honduranin zachwycił na wypożyczeniu, a w szczególności jesienią, kiedy to był wręcz liderem ofensywy całej drużyny. Później zaliczył słabszy moment, ale pod koniec sezonu znów błyszczał, potwierdzając, że dysponuje wielkimi umiejętnościami. Kibice nawoływali do wykupu gwiazdora, a władze Lecha zapewniały, że będą nad tym pracować.

Rzeczywiście doszło do rozmów między mistrzem Polski a Celtikiem, z którym Palma jest związany kontraktem. Kolejorz próbował wynegocjować korzystniejsze warunki transakcji, składając oferty poniżej kwoty wykupu umieszczonej w umowie wypożyczenia. Problem w tym, że Szkoci odrzucili każdą propozycję.

Jedyną możliwością zatrzymania Palmy na stałe było więc aktywowanie klauzuli wykupu – ta opiewa na ponad czterech milionach euro. Oznaczałoby to oczywiście rekord transferowy Lecha oraz jeden z największych ruchów w historii całej Ekstraklasy.

Wygląda na to, że Lech ostatecznie odpuścił temat zatrzymania Palmy. Użytkownik FootballScout poinformował, że Honduranin nie będzie dłużej grał dla tej drużyny.

Palma zakończył sezon 2025/2026 z dorobkiem 12 bramek i 10 asyst w 47 występach. Media łączą go z innnymi kierunkami, w tym chociażby Sevillą.

