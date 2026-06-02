Mateusz Musiałowski znajduje się w trudnym położeniu. Omonia Nikozja nie wiąże przyszłości z polskim piłkarzem. Cypryjski klub rozważa zarówno sprzedać zawodnika, jak i jego wypożyczenie - informuje portal goal.philenews.com.

Mateusz Musiałowski swego czasu był uznawany za jeden z największych talentów w Europie. Polak doskonale rozwijał się w szkółkach Liverpoolu, ale w pewnym momencie jego piłkarski rozwój stanął w miejscu. 22-latek miał odbudować się w Omonii Nikozja, ale sytuacja zawodnika nie uległa poprawie. Tymczasem serwis goal.philenews.com zdradza, że cypryjski klub przestał wiązać przyszłość z wychowankiem The Reds.

Według wspomnianego źródła, Mateusz Musiałowski w nadchodzącym letnim okienku transferowym może zmienić barwy klubowe. Omonia Nikozja rozważy w zasadzie każdą ofertę. Polak zatem mógłby definitywnie rozstać się ze swoim obecnym pracodawcą lub trafić na wypożyczenie. 22-latek ma wolną rękę w poszukiwaniu sobie nowego zespołu.

Kariera Mateusza Musiałowskiego była śledzona przez dużą rzeszę rodaków. Polacy wierzyli, że zawodnik zrobi wielką karierę. Nosił nawet przydomek „Polski Messi”. Rzeczywistość jednak okazała się brutalna i seniorska piłka zweryfikowała pomocnika. Czas pokaże, gdzie w przyszłym sezonie będziemy oglądali 22-latka.

Mateusz Musiałowski w minionym sezonie rozegrał zaledwie trzy spotkania w koszulce Omonii Nikozja. Udało mu się nawet raz wpisać na listę strzelców. Polak dokonał tego w eliminacjach Ligi Konferencji.