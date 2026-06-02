To już oficjalne. Domenico Tedesco rozpoczyna nowy rozdział w karierze

17:01, 2. czerwca 2026
Luka Pawlik
Źródło: Bologna FC

Domenico Tedesco został nowym szkoleniowcem Bolonii. Klub potwierdził nominację 40-letniego trenera, który w przeszłości prowadził m.in. Schalke 04, czy reprezentację Belgii.

fot. BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Domenico Tedesco

Domenico Tedesco rozpoczyna kolejny rozdział w swojej trenerskiej karierze. Włoski klub oficjalnie ogłosił zatrudnienie 40-letniego szkoleniowca, który obejmie stanowisko pierwszego trenera zespołu przed startem nowego sezonu.

Informację o nominacji przekazało biuro prasowe Bolonii, publikując oficjalny komunikat dotyczący zmian na ławce trenerskiej. Tym samym Tedesco wraca do pracy po zakończeniu swojej przygody z Fenerbahce.

Szkoleniowiec, który posiada zarówno niemieckie, jak i włoskie obywatelstwo, zbudował swoją renomę podczas pracy w kilku uznanych europejskich klubach. W przeszłości prowadził młodzieżową drużynę Hoffenheim, Erzgebirge Aue, Schalke 04, Spartaka Moskwa oraz RB Lipsk. Na jego trenerskim CV znajduje się również reprezentacja Belgii, z którą pracował przed przeprowadzką do Turcji.

Ostatnim miejscem pracy Tedesco było Fenerbahce. Jego współpraca z tureckim gigantem zakończyła się jednak pod koniec kwietnia, kiedy klub zdecydował się rozwiązać kontrakt z trenerem.

Przed nowym szkoleniowcem stoi ambitne zadanie. Bologna zakończyła sezon 2025/2026 na ósmym miejscu w tabeli Serie A, zdobywając 56 punktów. Klub liczy, że pod wodzą Tedesco uda się ponownie włączyć do walki o miejsca premiowane grą w europejskich pucharach.

