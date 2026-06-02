Urban o przyszłości kadry bez Lewandowskiego. „To będzie niemożliwe”

16:53, 2. czerwca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Jan Urban został zapytany na konferencji prasowej o przyszłość reprezentacji Polski bez Roberta Lewandowskiego. Selekcjoner otwarcie zaznaczył, że nie da się zastąpić takiego piłkarza. Ma jednak nadzieję, że 37-latek da mu trochę czasu, żeby znaleźć następcę.

Robert Lewandowski
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

To niemożliwe, żeby zastąpić Lewandowskiego – mówi Jan Urban

Robert Lewandowski nie podjął jeszcze decyzji ws. kontynuowania reprezentacyjnej kariery. Nie można wykluczyć takiego scenariusza, że nadchodzący mecz z Nigerią będzie ostatnim występem 37-letniego napastnika z orzełkiem na piersi. Jan Urban został zapytany na konferencji prasowej o przyszłość kadry bez jednego z najlepszych jej zawodników w historii. Zdaniem selekcjonera nie da się go zastąpić.

To będzie niemożliwe, żeby zastąpić Roberta Lewandowskiego, jeśli popatrzymy na liczbę spotkań i ilość strzelonych bramek. Tacy goście rodzą się raz, na nie wiadomo ile lat – powiedział Jan Urban na konferencji prasowej.

Selekcjoner reprezentacji Polski ma jednak nadzieje, że podobnie jak Pietuszewski czy Potulski pojawi się nowy młody napastnik. Jednocześnie liczy na to, że Lewandowski zostanie w kadrze do kolejnego dużego turnieju. W tym czasie pozwoliłby przygotować się potencjalnemu następcy do zastąpienia go w narodowych barwach.

Od dawna mówiliśmy, że nie jest za wesoło. Tak jak pojawiają się Pietuszewski, Ziółkowski czy Potulski, to w każdej chwili mam nadzieje, że pojawi się taki młody napastnik, który dostanie szansę i ją wykorzysta. Proszę zauważyć, jak szybko dzieją się rzeczy w piłce nożnej. Niedawno [Pietuszewski] był w Jagiellonii Białystok, a dziś może świętować mistrzostwo Portugalii. Mam nadzieję, że Robert Lewandowski da czas nowemu napastnikowi, żeby przygotował się do zastąpienia go. Mam tu na myśli, że będzie grał dalej, w kolejnym turnieju. To byłby czas dla innych zawodników – dodał.

Lewandowski zadebiutował w reprezentacji w 2008 roku. Łącznie wystąpił z orzełkiem na piersi w 166 meczach, w których zdobył 89 goli.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości