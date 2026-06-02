Urban o przyszłości kadry bez Lewandowskiego. „To będzie niemożliwe”

Jan Urban został zapytany na konferencji prasowej o przyszłość reprezentacji Polski bez Roberta Lewandowskiego. Selekcjoner otwarcie zaznaczył, że nie da się zastąpić takiego piłkarza. Ma jednak nadzieję, że 37-latek da mu trochę czasu, żeby znaleźć następcę.

To niemożliwe, żeby zastąpić Lewandowskiego – mówi Jan Urban

Robert Lewandowski nie podjął jeszcze decyzji ws. kontynuowania reprezentacyjnej kariery. Nie można wykluczyć takiego scenariusza, że nadchodzący mecz z Nigerią będzie ostatnim występem 37-letniego napastnika z orzełkiem na piersi. Jan Urban został zapytany na konferencji prasowej o przyszłość kadry bez jednego z najlepszych jej zawodników w historii. Zdaniem selekcjonera nie da się go zastąpić.

– To będzie niemożliwe, żeby zastąpić Roberta Lewandowskiego, jeśli popatrzymy na liczbę spotkań i ilość strzelonych bramek. Tacy goście rodzą się raz, na nie wiadomo ile lat – powiedział Jan Urban na konferencji prasowej.

Selekcjoner reprezentacji Polski ma jednak nadzieje, że podobnie jak Pietuszewski czy Potulski pojawi się nowy młody napastnik. Jednocześnie liczy na to, że Lewandowski zostanie w kadrze do kolejnego dużego turnieju. W tym czasie pozwoliłby przygotować się potencjalnemu następcy do zastąpienia go w narodowych barwach.

– Od dawna mówiliśmy, że nie jest za wesoło. Tak jak pojawiają się Pietuszewski, Ziółkowski czy Potulski, to w każdej chwili mam nadzieje, że pojawi się taki młody napastnik, który dostanie szansę i ją wykorzysta. Proszę zauważyć, jak szybko dzieją się rzeczy w piłce nożnej. Niedawno [Pietuszewski] był w Jagiellonii Białystok, a dziś może świętować mistrzostwo Portugalii. Mam nadzieję, że Robert Lewandowski da czas nowemu napastnikowi, żeby przygotował się do zastąpienia go. Mam tu na myśli, że będzie grał dalej, w kolejnym turnieju. To byłby czas dla innych zawodników – dodał.

Lewandowski zadebiutował w reprezentacji w 2008 roku. Łącznie wystąpił z orzełkiem na piersi w 166 meczach, w których zdobył 89 goli.