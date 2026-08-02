Błysk Legii Warszawa, spory pech Zagłębia Lubin

Legia Warszawa wygrała z Zagłębiem Lubin 3:1 w meczu 2. kolejki PKO Ekstraklasy. Spotkanie stało na wysokim poziomie, a fani, którzy zdecydowali się je obejrzeć z pewnością nie mogli nrazekać na nudę.

Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Ruben Vinagre

Vinagre bohaterem Legii Warszawa

Legia Warszawa i Zagłębie Lubin wygrali swoje starcia na inaugurację sezonu prezentując się z dobrej strony. Również przy Łazienkowskiej w niedzielne popołudnie obie ekipy zaprezentowały się bardzo dobrze.

Wynik meczu został otwarty już w 4. minucie, gdy do siatki Legii Warszawa trafił Kocaba. Mimo prowadzenia, Zagłębie nadal próbowało grać ofensywnie, jednak z czasem przewaga gospodarzy była coraz większa. Podopiecznym Marka Papszuna udało się doprowadzić do wyrównania już 25. minucie za sprawą Zjawińskiego. Chwilę później do siatki trafił też Rajović, ale arbiter po analizie VAR odgwizdał spalonego.

Po zmianie stron nadal grę prowadziła Legia, ale Zagłębie raz po raz próbowało się odgryzać rywalom i stwarzało groźne okazje. Po jednej z akcji futbolówka trafiła w poprzeczkę, chwilę później odbiła się od słupka i Miedziowie mogli mówić o sporym pechu w obu sytuacjach.

Zdecydowanie bardziej skuteczny okazał się Vinagre, który w 72. minucie wyprowadził Legię na prowadzenie. Miedziowi próbowali jeszcze odwrócić losy spotkania, ale to gospodarze dopełnili formalności zdobywając trzecią bramkę. Tym razem na listę strzelców wpisał się Adamski, który ustalił wynik spotkania na 3:1 w doliczonym czasie gry.