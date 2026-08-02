Atletico Madryt zatrzyma napastnika. Zapadła decyzja

Atletico Madryt nie będzie rozpatrywać ofert za Alexandra Sorlotha. Norweski napastnik zostanie w hiszpańskiej ekipie na kolejny sezon - podaje Ekrem Konur.

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Alexander Sorloth zostanie w Atletico Madryt

Alexander Sorloth podczas trwającego letniego okienka transferowego był łączony z przeprowadzką do Juventusu. Włoski potentat poszukuje następcy Dusana Vlahovicia, a doświadczony norweski napastnik znalazł się na liście rozważanych kandydatów. Najnowsze doniesienia wskazują jednak, że klub z Turynu będzie musiał skupić się na innych celach transferowych.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, Atletico Madryt podjęło bowiem decyzję o zatrzymaniu Sorlotha. Hiszpańska potęga nie zamierza rozpatrywać ofert za 30-letniego snajpera, który ma pozostać na Estadio Metropolitano na kolejny sezon. Władze giganta La Ligi liczą, że utrzymanie kluczowych zawodników pozwoli drużynie Diego Simeone skutecznie rywalizować o najważniejsze trofea.

Sorloth reprezentuje Atletico Madryt od sierpnia 2024 roku, kiedy przeniósł się tam z Villarrealu za 32 miliony euro. W poprzedniej kampanii rozegrał 54 mecze, zdobył 20 bramek i zanotował 1 asystę. W trakcie kariery występował również między innymi w Lipsku, Realu Sociedad, Crystal Palace oraz Trabzonsporze. Jego obecna wartość rynkowa wynosi mniej więcej 18 milionów euro.