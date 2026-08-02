Widzew Łódź w trwającym letnim okienku może pozbyć się niechcianego zawodnika. A jest nim Tonio Toklić. Chorwacki pomocnik znalazł się na radarze tureckiego Mardin 1969 Sporu - donosi "Profesyonel Ligler".

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Tonio Toklić z Widzewa Łódź na celowniku Mardin 1969 Sporu

Widzew Łódź wciąż nie zakończył budowy składu na nowy sezon PKO Ekstraklasy. Władze klubu wciąż aktywnie pracują na rynku transferowym. Tymczasem serwis „Profesyonel Ligler” zdradza, że polski zespół może pożegnać zbędnego gracza. Otóż Tonio Toklić znalazł się w kręgu zainteresowań Mardin 1969 Sporu, który na co dzień rywalizuje na drugim poziomie ligowym w Turcji.

Tonio Toklić nie podbił polskich boisk. Już w trakcie zeszłego sezonu Widzew Łódź wypożyczył chorwackiego pomocnika. Po powrocie sytuacja zawodnika kompletnie się nie zmieniła. Aleksandar Vuković nie widzi dla 26-latka miejsca w składzie. Jeśli na stole pojawi się odpowiednia oferta, to nic nie stanie na przeszkodzie, aby piłkarz wylądował w Mardin 1969 Sporu.

Na ten moment nie wiemy, czy doszłoby do transferu definitywnego. Widzew Łódź zapewne chciałby definitywnie rozstać się z Tonio Tokliciem i zarobić pieniądze na jego odejściu. Warto wspomnieć, że Chorwat trafił do Polski na zasadzie wolnego transferu, a jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.

Tonio Toklić rozegrał zaledwie dziewięć spotkań w koszulce Widzewa Łódź. Chorwacki zawodnik nie miał udziału przy strzelonym golu.