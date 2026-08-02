Juventus zrezygnował z mistrza świata. Transfer nie dojdzie do skutku

Antonio Saia / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Emiliano Martinez nie przejdzie do Juventusu

Juventus podczas trwającego letniego okienka transferowego dąży do pozyskania nowego bramkarza. Trener ekipy Bianconerich – Luciano Spalletti – liczy na wzmocnienie obsady między słupkami przed startem nowego sezonu. Doświadczony szkoleniowiec nie jest bowiem w pełni usatysfakcjonowany postawą zarówno Michele’a Di Gregorio, jak i Mattii Perina. W związku z tym turyński klub analizuje kilka interesujących kandydatur.

Przez dłuższy czas wysoko na liście życzeń Juventusu znajdował się Emiliano Martinez. Jak poinformował w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, taki transfer ostatecznie nie dojdzie jednak do skutku. Turyńczycy zrezygnowali z pozyskania 33-letniego golkipera ze względu na zbyt wysokie wymagania finansowe Aston Villi oraz samego zawodnika dotyczące odpowiednio kwoty odstępnego i wynagrodzenia.

Martinez reprezentuje barwy drużyny z Birmingham od września 2020 roku, kiedy przeniósł się na Villa Park z Arsenalu za niespełna 18 milionów euro. Argentyńczyk rozegrał dotąd 256 meczów w koszulce zespołu The Villans, stracił 305 bramek oraz zachował 80 czystych kont. Według portalu „Transfermarkt” mistrz świata z Kataru jest wyceniany na 12 milionów euro, a jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.