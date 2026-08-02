Lech dostanie rekordowe pieniądze za Mońkę?! Sensacyjny kierunek

12:26, 2. sierpnia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Weszło I Szymon Janczyk

Lech Poznań nie planuje sprzedaży Wojciecha Mońki tego lata, ale może zmienić zdanie w przypadku szalonej oferty. Szymon Janczyk z Weszło.com informuje, że utalentowanym stoperem interesuje się saudyjskie Al-Qadsiah.

Wojciech Mońka
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SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Wojciech Mońka

Mońka w Arabii Saudyjskiej? Al-Qadsiah gotowe pobić rekord

Lech Poznań nie dostanie się już do Ligi Mistrzów, ale wciąż może walczyć o awans do fazy ligowej Ligi Europy. W Wielkopolsce po ostatnim, przegranym dwumeczu z Aarhus GF zapanowała wielka gorycz. Liczono, że uda się przebrnąć przez przynajmniej jedną rundę, a nawet powalczyć o historyczny awans do najbardziej prestiżowych europejskich rozgrywek. To niepowodzenie może sprawić, że Kolejorz tego lata otworzy się na sprzedaż ważnych zawodników.

W Poznaniu nie wykluczano rozstania z Antonim Kozubalem, Michałem Gurgulem czy Bartłomiejem Mrozkiem. Jednocześnie działacze deklarowali, że nie ma presji związanej ze sprzedażą Wojciecha Mońki, a plan zakłada zatrzymanie go w drużynie na jeszcze jeden sezon. Wyjątkiem może być szalona oferta, której nie będzie dało się odrzucić. Szymon Janczyk na łamach portalu „Weszło” informuje, że młodym stoperem zainteresował się najbogatszy klub z Arabii Saudyjskiej, czyli Al-Qadsiah.

Al-Qadsiah nie obawia się sporych wydatków na utalentowanych piłkarzy, w których dostrzega potencjał. Takowym jest właśnie Mońka. Tamtejsze źródła twierdzą, że pobicie rekordu Ekstraklasy nie będzie problemem dla Saudyjczyków. Mogą więc zaoferować za nastolatka ponad 12 milionów euro. W przypadku transferu wychowanek Lecha zostałby najprawdopodobniej wypożyczony do którejś z europejskich lig, gdzie zbierałby doświadczenie na wyższym poziomie rozgrywkowym.

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