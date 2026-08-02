Wieczysta rezygnuje z tego transferu. Kwestie pozasportowe

Wieczysta Kraków zaczęła przygodę w Ekstraklasie od dwóch porażek. W klubie intensywnie pracują nad kolejnymi transferami. Sławomir Peszko ujawnił, że do drużyny nie trafi Amath Ndiaye, łączony właśnie z tym kierunkiem.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Sławomir Peszko

Wieczysta rezygnuje. Ciekawy transfer nie dojdzie do skutku

Wieczysta Kraków w 1. kolejce poległa z Radomiakiem Radom, natomiast w sobotę lepszy okazał się od niej Lech Poznań. Po dwóch meczach beniaminek w swoim absolutnie debiutanckim sezonie w Ekstraklasie pozostaje bez zdobyczy punktowej, ale oczywiście się nie załamuje. W klubie trwają intensywne prace nad kolejnymi transferami, które mają poprawić poziom gry drużyny Kazimierza Moskala.

Wydawało się, że nowym zawodnikiem Wieczystej może zostać Amath Ndiaye. Transfer doświadczonego skrzydłowego zapowiedział kilka dni temu Mateusz Borek, sugerując, że ten jest już bliski finalizacji. Ostatecznie jednak do niego nie dojdzie, a o powodach rezygnacji poinformował Sławomir Peszko. W tym przypadku nie chodziło o kwestie sportowe.

– Nie trafi do Wieczystej. Jedna platforma pokazuje, że posiada paszport europejski, ale niestety jest bez paszportu europejskiego, co komplikuje jego kontrakt. Finalnie nie zdecydujemy się na tego zawodnika. Przerwaliśmy rozmowy – potwierdził Peszko w rozmowie dla CANAL+ Sport.

Krakowianie kontynuują poszukiwania nowych piłkarzy. Na papierze Ndiaye wydawał się bardzo ciekawym kandydatem – czterokrotny reprezentant Senegalu ma w dorobku aż 134 spotkania na poziomie La Ligi. Obecnie jest związany z drugoligowym Realem Valladolid.