Awansował z Wisłą Kraków do Ekstraklasy, dołączy do Puszczy?! [NOWE INFORMACJE]

W mediach społecznościowych pojawiły się informacje mówiące o zatrudnieniu przez Puszczę Niepołomice obecnego team managera Wisły Kraków w roli dyrektora sportowego. Według informacji Goal.pl póki co nie ma jednak takiego tematu.

Arena Akcji / Alamy Na zdjęciu: Wisła Kraków

Team manager Wisły dyrektorem sportowym Puszczy?

Wisła Kraków po czterech latach wróciła do PKO Ekstraklasy. Dla wszystkich pod Wawelem jest to wielki sukces, bowiem ostatnie kampanie nie były usłane różami dla fanów tego zespołu. Z pewnością awans do elity to nowy rozdział w historii Białej Gwiazdy. Już przecież wiadomo, że nie będą oni zainteresowani tylko utrzymaniem, ale i zagrają o coś więcej.

Naturalnym elementem awansu są odejścia z kadry. Pierwsze z nich Wisła ogłosiła już jakiś czas temu, ale dotyczyły one piłkarzy. W ostatnim czasie zaś głośno zrobiło się o kolejnym, dość niecodziennym ruchu, który miałby mieć miejsce. Maciej Decowski-Niemiec z serwisu „PodkarpacieLIVE” w mediach społecznościowych przekazał, że obecny team manager Wisły Kraków, Kamil Binda, ma zostać nowym dyrektorem sportowym Puszczy Niepołomice. Według naszych informacji, potwierdzonych w bezpośrednim źródle, obecnie nie ma jednak takiego tematu. Tym bardziej nic nie jest w tej kwestii przesądzone.

Samo połączenie Bindy z taką funkcją nie może jednak dziwić. W przeszłości pracował on już w dziale sportowym w barwach Podbeskidzia Bielsko-Biała, gdzie odpowiadał za transfery. Wówczas za swoje działania zebrał bardzo dobre recenzje tworząc – w trudnych warunkach – fundamenty pod zespół, który obecnie walczy o awans do Betclic 1. ligi.

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