Lech wytypował cel transferowy. Gwiazda ligi na radarze

17:49, 3. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Tomasz Włodarczyk / Meczyki

Lech Poznań w letnim okienku transferowym może pozyskac nowego bramkarza. Kolejorz może przeprowadzić głośny ruch, ponieważ na ich radarze znajduje się Mateusz Lis z Goztepe - donosi Tomasz Włodarczyk z redakcji "Meczyki".

Niels Frederiksen
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SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Mateusz Lis łączony z Lechem Poznań. Trzeba zapłacić milion euro

Lech Poznań rozpoczął budowę składu na kolejny sezon. Już wiemy, że mistrzowie Polski wykupili Luisa Palmę. Tymczasem to nie koniec głośnych wzmocnień. Tomasz Włodarczyk z redakcji „Meczyki” przekazuje, że do stolicy Wielkopolski może trafić Mateusz Lis. Bramkarz tureckiego Goztepe jest celem transferowym Kolejorza i trwają rozmowy w kwestii dobicia targu.

Transfer Mateusza Lisa będzie równał się ze sporym wydatkiem dla Lecha Poznań. Mistrzowie Polski muszą wyłożyć na stół około miliona euro, jeśli chcą wyrwać bramkarza z Goztepe. Z zespołem wciąż może się pożegnać Bartosz Mrozek. Tomasz Włodarczyk zaznacza, że kwota transferu 29-latka nie jest zbyt wygórowana, biorąc pod uwagę, że za większe pieniądze może odejść młodszy z golkiperów.

Warto zaznaczyć, że dla Mateusza Lisa byłby to powrót do Lecha Poznań. Bramkarz szkolił się w akademii Kolejorza, ale finalnie nie zdołał przebić się do pierwszego zespołu. Kariera polskiego golkipera nabrała rozpędu dopiero w poprzednich latach. 29-latek w zeszłej kampanii był jednym z najlepszych graczy na swojej pozycji w całej lidze tureckiej.

Matuesz Lis w poprzednim sezonie rozegrał 35 spotkania między słupkami Goztepe. Statystyki golkipera są imponujące. Udało mu się aż 16-krotnie zakończyć mecz bez straconego gola.

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