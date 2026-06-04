Lech Poznań ruszył po gwiazdę Ekstraklasy! Trwają negocjacje

Lech Poznań sfinalizował już wykup Luisa Palmy, a teraz pracuje nad kolejnym transferem. Szymon Janczyk na łamach Weszlo.com poinformował, że negocjuje sprowadzenie Tamara Svetlina z Korony Kielce.

fot. Konrad Swierad Na zdjęciu: Tamar Svetlin

Lech chce gwiazdę Korony. Znamy wycenę

Lech Poznań ambitnie podchodzi do tematu walki o awans do Ligi Mistrzów. Po obronie mistrzowskiego tytułu urosły apetyty, które teraz sięgają nawet gry w najważniejszych europejskich rozgrywkach. O ambicjach Kolejorza świadczy wykup Luisa Palmy za ponad cztery miliony euro, co stanowi nowy rekord transferowy klubu. To dopiero początek ruchu na rynku.

Celem mistrza Polski jest wzmocnienie środka pola i zabezpieczenie tej pozycji na wypadek sprzedaży Antoniego Kozubala. Na radarach pojawił się bardzo ciekawy kandydat – to Tamar Svetlin z Korony Kielce. Debiutancki sezon w Ekstraklasie był dla niego bardzo udany, a teraz może postawić kolejny krok w swojej karierze i dołączyć do najmocniejszej drużyny w Polsce.

W zeszłym roku Korona wydała na Svetlina 800 tysięcy euro. Teraz jest oczywiście wart więcej. Jakie szanse ma Lech na powodzenie tej transakcji? Szymon Janczyk z portalu Weszlo.com sugeruje, że bardzo dobrze. Do transferu ma bowiem dążyć sam reprezentant Słowacji, który nie chce przepuścić takiej okazji.

Wstępnie Lech miałby zaoferować za niego milion euro, ale ta kwota nie przekona Korony do sprzedaży. W Kielcach Svetlin jest wyceniany na minimum 1,5 mln euro. Jeśli propozycja przekroczy tę granicę, szanse na transfer 24-latka zdecydowanie wzrosną.

Svetlin w sezonie 2025/2026 wystąpił łącznie w 36 meczach, notując dwie bramki oraz asystę.