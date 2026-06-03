Marcel Łubik zostanie w Górniku Zabrze?! Nowa możliwość

Marcel Łubik może zostać ponownie wypożyczony do Górnika Zabrze. Rozmowy z zespołem FC Augsburg na ten temat trwają, o czym poinformował Szymon Janczyk z "Weszło".

Arena Akcji / Alamy Na zdjęciu: Marcel Łubik

Łubik ponownie wypożyczony do Górnika?!

Górnik Zabrze ma za sobą chyba najlepszy sezon od lat, a może i dekad, a nawet i w całym XXI wieku. Drużyna z Górnego Śląska nie tylko sięgnęła po wicemistrzostwo Polski, ale i zdobyła Puchar Polski, co jest przecież sporym osiągnieciem. Dlatego też w nowych rozgrywkach będą oni mogli rywalizować w eliminacjach Ligi Europy.

Wiadomo, że zadanie, które na nich czeka nie jest łatwe. Gra na trzech frontach oraz rosnące wymagania kibiców powodują, że Trójkolorowi muszą zacząć myśleć o realnych, poważnych wzmocnieniach. Jednocześnie pamiętając o tym, aby zatrzymać najważniejsze postacie obecnej kadry. Kimś takim jest Marcel Łubik, który przez cały sezon był podstawowym bramkarzem Górnika, do którego jest tylko wypożyczony z FC Augsburg.

Dlatego też po sezonie odejdzie z klubu, pytanie jednak na jak długo. Według informacji przekazanych przez „Weszło”, Górnik Zabrze rozmawia z niemieckim klubem nt. ponownego wypożyczenia Polaka. Ten i tak musiałby szukać nowego zespołu na kolejny czasowy transfer, więc ekipa trenera Gasparika jawi się jako bardzo dobra opcja.

Marcel Łubik w minionym sezonie rozegrał w sumie 36 spotkań, w których zanotował 13 czystych kont. Młodzieżowy reprezentant Polski wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 800 tysięcy euro.

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