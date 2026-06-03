Raków zaoferował milion euro za skrzydłowego

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kroczek

Raków z ofertą za skrzydłowego Crvenej zvezdy

Raków Częstochowa w zakończonych rozgrywkach zdołał zająć tylko czwarte miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy. To dla kibiców Medalików wynik poniżej oczekiwań. Wszyscy mieli bowiem nadzieję, że uda się znów powalczyć o mistrzostwo Polski. Finalnie jednak przez liczne zawirowania z trenerami trudno było zrealizować ten cel. Niemniej gra w eliminacjach europejskich pucharów powoduje, że znów można pokazać się w Europie.

Aby to się jednak udało, należy wzmocnić swój zespół. Medaliki już pracują nad transferami, czego przykładem ma być oferta w wysokości miliona euro, którą złożona za Vladimira Lucicia, skrzydłowego Crvenej zvezdy. Informacje w tej sprawie przekazał serwis „Mozzart Sport”. Trudno rozstrzygać, czy propozycja zostanie zaakceptowana, ale z pewnością ofensywny gracz nie jest podstawowym zawodnikiem zespołu, więc można na to liczyć.

#SerbskaPiłka

Jak podaje "Mozzart Sport" Raków Częstochowa wysłał Crvenej zvezdzie ofertę 1 mln euro za 24 letniego skrzydłowego Vladimira Lučicia. Chłopak jest w Zvezdzie od wielu lat ale głównie jako rezerowy. Był też na wypożyczeniach. Dynamiczny ale bardzo chaotyczny w grze. pic.twitter.com/BCLREC1jwp — Przemek Siemieniako 🇵🇱🤝🇷🇸 (@PrzemekSiemanko) June 3, 2026

Vladimir Lucic w tym sezonie rozegrał w sumie 32 mecze, w których zdobył dwa gole oraz zanotował cztery asysty. 23-letni Serb na koncie ma w sumie ponad 60 gier dla Crvenej zvezdy. Do tej pory występował jedynie w swojej rodzimej lidze. Serwis „Transfermarkt” wycenia go aktualnie na dwa miliony euro, a w przeszłości zanotował dwa występy w seniorskiej reprezentacji swojego kraju.

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