Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Korony Kielce

Jakub Adkonis z Legii Warszawa o krok od Korony Kielce

Korona Kielce chciałaby w przyszłym sezonie zagrozić czołowym zespołom PKO Ekstraklasy. Władze klubu mają tego świadomość i już rozglądają się za wzmocnieniami. Jak się okazuje, wkrótce do zespołu może trafić piłkarz Legii Warszawa. Szymon Janczyk z „Weszło” przekazał, że w kręgu zainteresowań Scyzorów znalazł się Jakub Adkonis.

Utalentowany zawodnik lada moment może wylądować w Koronie Kielce. Prowadzone w tej sprawie są już zaawansowane rozmowy. 18-latek nie znajduje się w planach Legii Warszawa, co wykorzystują właśnie Scyzory. Wszystko na to wskazuje, że młody pomocnik w przyszłym sezonie będzie występować w zespole z województwa świętokrzyskiego.

Jakub Adkonis w zeszłym sezonie pokazał się z bardzo dobrej strony. 18-latek reprezentował barwy Pogoni Grodzisk Mazowiecki, do której został wypożyczony z Legii Warszawa. Poprzednia kampania była przełomowa dla młodzieżowego reprezentanta Polski. Pomocnik zapracował sobie, aby wkrótce występować na boiskach PKO Ekstraklasy.

W poprzednim sezonie Jakub Adkonis rozegrał 31 spotkań w koszulce Korony Kielce. Młodzieżowy reprezentant Polski zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców. Pomocnik może również pochwalić się taką samą liczbą asyst.