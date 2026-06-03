Wisła Kraków pracuje nad transferami. Królewski podał przybliżoną liczbę

Wisła Kraków awansowała do PKO BP Ekstraklasy, więc musi wzmocnić kadrę pierwszego zespołu. Pracę trwają od dłuższego czasu. Jarosław Królewski na łamach Gazety Krakowskiej ujawnił, ilu mniej więcej można spodziewać się ruchów przychodzących na rynku transferowym.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Królewski zasugerował 7-8 transferów Wisły Kraków

Wisła Kraków w przyszłym sezonie zagra w Ekstraklasie, więc transfery nowych zawodników są wręcz koniecznością. To, kto trafi na Reymonta pozostaje tajemnicą. Do mediów wyciekło jak dotąd tylko kilka nazwisk jak Oliwier Kwiatkowski, Kalidou Sidibe czy Aleksandar Popović. Pojawiły się również przecieki, że pierwszym wzmocnieniem będzie środkowy obrońca.

Więcej o planach transferowym w rozmowie z Gazetą Krakowską opowiedział Jarosław Królewski. Właściciel krakowskiego klubu ujawnił, że mniej więcej można spodziewać się siedmiu/ośmiu transferów przychodzących. Dodał także, że trwają pracę nad tym, aby pierwsze wzmocnienie ogłosić w miarę jak najszybciej będzie to możliwe.

– Jesteśmy aktywni na rynku. Myślę, że kibice mogą spodziewać się kilku istotnych ruchów, ale byłoby nieodpowiedzialne podawanie dziś konkretnych liczb. Myślę, że będzie to 7-8 transferów. Tak jak mówię, nie podam dziś precyzyjnej liczby. Nie będziemy pewnych rzeczy robić na siłę. Kiedy pierwszy transfer? Pracujemy nad tym, aby pierwsze komunikaty pojawiły się możliwie szybko. Wiele zależy jednak od formalności i finalizacji rozmów – powiedział Jarosław Królewski w rozmowie z Gazetą Krakowską.

Na pewno trenerem zespołu pozostanie Mariusz Jop. Szkoleniowiec odpowiedzialny za długo wyczekiwany awans przedłużył kontrakt z Wisłą Kraków do czerwca 2027 roku. Z Biała Gwiazdą pracuje od września 2024 roku.