Widzew ma nowego prezesa. Kluczowa decyzja Roberta Dobrzyckiego

19:04, 3. czerwca 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Widzew Łódź

Nowy prezesem Widzewa Łódź został Robert Dobrzycki. Jednocześnie z funkcji odwołany został Michał Rydz. Co ciekawe, właściciel klubu będzie pełnił tę rolę tymczasowo.

Michał Rydz
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ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Michał Rydz

Robert Dobrzycki prezesem (tymczasowym) Widzewa

Widzew Łódź ma za sobą bardzo długi i trudny sezon. Wystarczy przecież przypomnieć, że do ostatniej kolejki walczyli oni o pozostanie w PKO Ekstraklasie. To coś, czego kibice tego zespołu nie mogli sobie wyobrazić latem, gdy klub wydawał miliony euro na nowe transfery. A jednak, czas pokazał, że pieniądze to nie wszystko. Kluczowe są także decyzje i cały pion zarządzający nie tylko kwestiami sportowymi, ale i ogólnymi.

Dlatego też doszło do zapowiadanej w ostatnim czasie zmiany na stanowisku prezesa Widzewa Łódź. Z funkcją pożegnał się bowiem Michał Rydz, który został odwołany w środę 3 czerwca 2026 roku. Stanowisko przejmie właściciel, Robert Dobrzycki, który, co ciekawe, będzie pełnił tę funkcję tymczasowo. To oznacza, że planowana jest rekrutacja do zarządu klubu.

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Michał w ostatnich latach był ważną częścią Widzewa i odegrał istotną rolę w procesie rozwoju Klubu. Dziękuję mu za zaangażowanie, pracę i odpowiedzialność, jaką brał na siebie każdego dnia – powiedział Robert Dobrzycki, właściciel Widzewa Łódź, który będzie pełnił obowiązki szefa Klubu do czasu powołania nowego prezesa, o czym czytamy w oficjalnym komunikacie.

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