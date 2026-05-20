Afera w Radomiaku! Kolejna bójka w klubie

Bójka w Radomiaku! Bruno Baltazar starł się z dyrektorem sportowym

Radomiak Radom finalnie utrzymał się w Ekstraklasie. Nie oznacza to jednak, że w klubie zapanował spokój. Wręcz przeciwnie, ponieważ okazuje się, że doszło do kolejnej awantury. Tym razem w roli głównej wystąpił Bruno Baltazar, jego asystent i dyrektor sportowy.

Mateusz Borek z Kanału Sportowego poinformował, że miało dojść do rękoczynów pomiędzy trenerem Radomiaka i Antonio Ribeiro, czyli dyrektorem sportowym Zielonych. Żeby tego było, mało do konfliktu włączył się asystent Baltazara – Emanuel Ribeiro. Co ciekawe, prywatnie drugi szkoleniowiec jest bratem dyrektora sportowego. W scysji wystąpił oczywiście po stronie brata.

– Ktoś chyba pomylił miesiące. XTB KSW 119 w Radomiu odbędzie się 20 czerwca. Słyszę, że do walki doszło już dziś, 20…maja. Najpierw Antonio vs Bruno. A potem już freaki 1 vs 2. Antonio & Emanuel vs Bruno – napisał Mateusz Borek na portalu X.

To nie pierwszy raz, gdy Radomiak Radom uwikłany jest w awantury dot. bójki. W przeszłości głośno było o sytuacji Goncalo Feio. Były trener został uderzony przez jednego z radnych, po czym rozwiązał kontrakt z winy klubu.

Wracając do Baltazara, Portugalczyk pracuje w klubie drugą kadencję. Do Radomia wrócił w marcu tego roku. Utrzymanie w Ekstraklasie automatycznie przedłużyło jego kontrakt do czerwca 2027 roku. Wcześniej odpowiadał za wyniki w okresie maj-grudzień 2024 roku.