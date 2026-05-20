Joao Pedro odejdzie z Chelsea? Jest przymierzany do innego giganta

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Chelsea

Manchester City zarzucił sieć na Joao Pedro

Manchester City czekają ogromne zmiany w najbliższym czasie. Najnowsze informacje medialne sugerują bowiem, że Pep Guardiola ustąpi ze stanowiska trenera ekipy Obywateli po zakończeniu obecnego sezonu. Jego miejsce niemal na pewno zajmie Enzo Maresca, który już jakiś czas temu miał otrzymać od tamtejszych włodarzy zapewnienie, że przejmie zespół The Citizens w przypadku odejścia 55-letniego Hiszpana. Włoski szkoleniowiec był w przeszłości asystentem Guardioli, dzięki czemu dobrze zna realia pracy na Etihad Stadium.

Jak poinformował dziennikarz – Ekrem Konur, Maresca będzie chciał odświeżyć skład Manchesteru City i niewykluczone, że wybierze się na zakupy do zachodniego Londynu. Jednym z kandydatów do przeprowadzki do drużyny Obywateli jest Joao Pedro. Przyszły trener ekipy dziesięciokrotnych mistrzów Premier League doskonale zna brazylijskiego napastnika, którego miał okazję prowadzić w Chelsea. Taka transakcja będzie jednak bardzo trudna do zrealizowania, bo 24-letni snajper to czołowa postać zespołu The Blues.

Joao Pedro, którego bacznie monitoruje również FC Barcelona, występuje w barwach Chelsea od lipca 2025 roku, kiedy przeniósł się na Stamford Bridge za prawie 65 milionów euro z Brighton & Hove Albion. W trwającym sezonie ośmiokrotny reprezentanta Brazylii rozegrał 49 spotkań, zdobył 20 bramek i zanotował 9 asyst. Mierzący 182 centymetry atakujący ma ważny kontrakt z obecnym pracodawcą do 30 czerwca 2033 roku. Zdaniem specjalistycznego serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi 75 milionów euro.