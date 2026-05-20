Raków Częstochowa pożegnał zawodnika. Oficjalne potwierdzenie

Raków Częstochowa oficjalnie potwierdził, że po zakończeniu sezonu pożegna się Oliwierem Zychem. Bramkarz wraca po okresie wypożyczenia do Aston Villi.

PressFocus Na zdjęciu: Dawid Kroczek

Oliwier Zych opuszcza Raków Częstochowa

Raków Częstochowa odniósł ważne zwycięstwo nad Piastem Gliwice (3:1) w 33. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Medaliki zajmują obecnie czwartą lokatę w tabeli i wciąż mają matematyczne szanse na wicemistrzostwo Polski, choć muszą liczyć na potknięcia rywali – Górnika Zabrze oraz Jagiellonii Białystok.

Klub spod Jasnej Góry w środę potwierdził, iż Oliwier Zych wraca do Aston Villi po zakończeniu rocznego wypożyczenia. 21-letni bramkarz rozegrał w barwach Rakowa łącznie 29 spotkań i zachował dziewięć czystych kont. Jego ostatnim występem był finał STS Pucharu Polski, w którym Raków przegrał z zabrzańskim Górnikiem (0:2) na PGE Narodowym w Warszawie.

Zych wraca do Anglii, ale to nie oznacza jeszcze jasnej decyzji w sprawie jego przyszłości. Bramkarz ma ważny kontrakt z finalistą Ligi Europy do czerwca 2027 roku. Co ciekawe, sezonie 2023/2024, był wypożyczony do Puszczy Niepołomice, dla której rozegrał 26 meczów w Ekstraklasie.

Oliwier Zych po wygaśnięciu umowy wypożyczenia z Aston Villa FC, z końcem sezonu 2025/2026 odejdzie z Rakowa Częstochowa.



"Zychu", dziękujemy za wspólny rok i życzymy powodzenia w dalszej karierze! 👊 pic.twitter.com/YH1TNIQXNb — Raków Częstochowa (@Rakow1921) May 20, 2026

Na finiszu rozgrywek między słupkami występuje Kacper Trelowski. Dawid Kroczek przygotowuje drużynę do ostatniego meczu sezonu przeciwko Arce Gdynia. Żółto-Niebiescy są już pogodzeni ze spadkiem, a spotkanie zaplanowano na sobotę (23 maja) o godzinie 17:30.