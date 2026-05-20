Liverpool może pozyskać holenderskiego piłkarza. To były podopieczny Slota

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Lutsharel Geertruida celem transferowym Liverpoolu

Wszystko wskazuje na to, że Arne Slot pozostanie trenerem Liverpoolu również w kolejnym sezonie. Holenderski szkoleniowiec ma utrzymać swoje stanowisko mimo rozczarowującej kampanii w wykonaniu drużyny The Reds. 47-letni menedżer liczy na wsparcie ze strony władz angielskiego klubu podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego, oczekując dużych funduszy na wzmocnienie składu. Priorytetem Liverpoolu ma być zwiększenie jakości oraz rywalizacji przede wszystkim w formacji defensywnej.

Jak donosi Ekrem Konur, kandydatem do przeprowadzki na Anfield Road jest Lutsharel Geertruida. Slot doskonale zna tego zawodnika, ponieważ w przeszłości współpracował z nim w Feyenoordzie Rotterdam. Liverpool od dawna obserwuje holenderskiego defensora na wyraźne życzenie swojego szkoleniowca, jednak do tej pory nie udało się doprowadzić transferu do końca. Tym razem sytuacja może wyglądać inaczej, tym bardziej że 26-letni prawy obrońca zdążył już pokazać się z bardzo dobrej strony na boiskach Premier League.

Geertruida w sezonie 2025/2026 występuje bowiem na zasadzie wypożyczenia w Sunderlandzie, do którego trafił z Lipska. W kończącej się kampanii rozegrał 30 meczów, spędzając na murawie 1820 minut i zbierając pozytywne recenzje za swoje występy. Oprócz Liverpoolu jego dobra forma zwróciła uwagę również innych angielskich ekip – Leeds United, Crystal Palace, Evertonu oraz Tottenhamu Hotspur. Warto dodać, że 20-krotny reprezentant Holandii może grać nie tylko na prawej defensywie, ale także jako stoper.