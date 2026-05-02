Premier Leauge zbliża się do decydujących rozstrzygnięć w sprawie zestawienia stawki w kolejnym sezonie. Znamy już dwóch spadkowiczów. Dzisiaj poznaliśmy drugą ekipę, która wywalczyła bezpośredni awans z Championship i skład baraży.

Z Premier League na pewno pożegnają się Wolverhampton i Burnley. O utrzymanie nadal walczą takie ekipy, jak Tottenham, West Ham i Nottingham Forest. Dwa tygodnie temu poznaliśmy zwycięzcę Championship i pierwszą drużynę z bezpośrednim awansem do angielskiej elity. To Coventry City prowadzone przez Franka Lamparda.

W sobotę 2 maja odbyła się ostatnia kolejka sezonu zasadniczego zaplecza Premier League. Ipswich pokonało Queens Park Rangers i zajęło drugie miejsce w tabeli. The Tractor Boys wracają na szczyt po zaledwie rocznej przerwie. W sezonie 2024/25 zajęli przedostatnie miejsce, z dorobkiem 22 punktów wyprzedzając tylko Southampton.

Kto dołączy do Coventry i Ipswich? Trzeci zespół wyłonią baraże. Wezmą w nich udział cztery ekipy – Milwall (3.), Southampton (4.), Middlesbrough (5.) i Hull City (6). O finisz w czołowej szóstce w ostatniej kolejce walczyły jeszcze takie drużyny, jak Wrexham i Derby County.

Zestawienie i terminarz play-offów o awans do Premier League: