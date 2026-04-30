Ashley Young kończy karierę. Koniec ponad 20-letniej drogi

Ashley Young i ostatni sezon
Ashley Young oficjalnie ogłosił zakończenie kariery, co potwierdził w mediach społecznościowych. Jak informuje Daily Mail, były reprezentant Anglii i zawodnik takich klubów jak Manchester United, Aston Villa oraz Inter Mediolan.
W swoim emocjonalnym oświadczeniu 40-letni piłkarz wspomniał o wszystkich etapach kariery. Od pierwszych kroków w Watford, przez występy na największych stadionach Europy, aż po ostatni etap w Ipswich Town. Podkreślił, że była to „podróż, o której marzył jako chłopiec”, ale każda historia musi mieć swój finał.
Young zaznaczył, że jego ostatnim celem jest pomoc Ipswich w awansie do Premier League. Klub walczy o jedno z miejsc premiowanych bezpośrednim awansem, a decydujące mecze sezonu mają przesądzić o jego przyszłości w elicie.
Doświadczony zawodnik w tym sezonie wystąpił w 15 spotkaniach. Chociaż od końca stycznia zmagał się z kontuzją. Trener Kieran McKenna podkreślał jego profesjonalizm i wpływ na drużynę zarówno na boisku, jak i w szatni.
W trakcie kariery Young zdobył wiele trofeów, w tym mistrzostwo Anglii oraz Ligę Europy z Manchesterem United, a także mistrzostwo Włoch z Interem Mediolan. Był również ważną postacią reprezentacji Anglii, w której rozegrał 39 meczów i wystąpił m.in. na Mistrzostwach Świata 2018, gdzie Synowie Albionu dotarli do półfinału.