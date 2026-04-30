Ashley Young kończy karierę. Koniec ponad 20-letniej drogi

Ashley Young kończy piłkarską karierę w wieku 40 lat, zamykając ponad dwie dekady gry na najwyższym poziomie w Europie. Anglik opublikował emocjonalne oświadczenie.

Ashley Young i ostatni sezon

Ashley Young oficjalnie ogłosił zakończenie kariery, co potwierdził w mediach społecznościowych. Jak informuje Daily Mail, były reprezentant Anglii i zawodnik takich klubów jak Manchester United, Aston Villa oraz Inter Mediolan.

W swoim emocjonalnym oświadczeniu 40-letni piłkarz wspomniał o wszystkich etapach kariery. Od pierwszych kroków w Watford, przez występy na największych stadionach Europy, aż po ostatni etap w Ipswich Town. Podkreślił, że była to „podróż, o której marzył jako chłopiec”, ale każda historia musi mieć swój finał.

Young zaznaczył, że jego ostatnim celem jest pomoc Ipswich w awansie do Premier League. Klub walczy o jedno z miejsc premiowanych bezpośrednim awansem, a decydujące mecze sezonu mają przesądzić o jego przyszłości w elicie.

Doświadczony zawodnik w tym sezonie wystąpił w 15 spotkaniach. Chociaż od końca stycznia zmagał się z kontuzją. Trener Kieran McKenna podkreślał jego profesjonalizm i wpływ na drużynę zarówno na boisku, jak i w szatni.

From Sefton Road to Vicarage Road to Villa Park to Wembley to Old Trafford to San Siro back to Villa Park to Goodison Park and finally to Portman Road. It’s been some journey that I only dreamt of as a boy! But with this dream there has to be an ending and Saturday might be the… pic.twitter.com/2Q6bpw51Vf — Ashley Young (@youngy18) April 30, 2026

W trakcie kariery Young zdobył wiele trofeów, w tym mistrzostwo Anglii oraz Ligę Europy z Manchesterem United, a także mistrzostwo Włoch z Interem Mediolan. Był również ważną postacią reprezentacji Anglii, w której rozegrał 39 meczów i wystąpił m.in. na Mistrzostwach Świata 2018, gdzie Synowie Albionu dotarli do półfinału.