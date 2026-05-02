RCD Espanyol – Real Madryt, typy i przewidywania
RCD Espanyol zmierzy się z Realem Madryt w jednym z ciekawiej zapowiadających się spotkań 34. kolejki La Ligi. Przed tą serią gier zespół Papużek posiada na swoim koncie 39 punktów, co daje mu 13. miejsce w tabeli. Natomiast ekipa Królewskich zgromadziła 74 oczka i zajmuje 2. pozycję w stawce. Drużyna Alvaro Arbeloi ma już tylko matematyczne szanse na mistrzostwo, ponieważ do prowadzącej Barcelony traci aż 11 punktów. Początek rywalizacji na Estadi Cornella-El Prat już w najbliższą niedzielę, 3 maja o godzinie 21:00.
Typuję zwycięstwo Realu Madryt w tym spotkaniu. Mimo że drużyna Los Blancos niemal na pewno nie sięgnie po tytuł mistrzowski, to będzie chciała dobrze zaprezentować się w końcówce kampanii i zakończyć sezon serią dobrych wyników. Mój typ: wygrana Realu.
RCD Espanyol – Real Madryt, sytuacja kadrowa
Sytuacja kadrowa Espanyolu przed jutrzejszym meczem nie jest idealna, ponieważ drużyna gospodarzy będzie musiała radzić sobie bez Pola Lozano oraz Javiego Puado. Znacznie większe problemy kadrowe ma jednak Real Madryt – w składzie zespołu gości zabraknie Daniego Carvajala, Thibaut Courtois, Edera Militao, Ardy Gulera, Kyliana Mbappe i Rodrygo.
RCD Espanyol – Real Madryt, ostatnie wyniki
Espanyol w dwóch ostatnich kolejkach La Ligi nie zachwycił, remisując 0:0 z Levante i przegrywając 0:1 z Rayo Vallecano. Real Madryt prezentował się trochę lepiej, ponieważ zremisował 1:1 z Realem Betis oraz pokonał Deportivo Alaves 2:1. Mimo wszystko zarówno ekipa Królewskich, jak i drużyna Papużek nie mogą być zadowolone z tych rezultatów.
RCD Espanyol – Real Madryt, historia
W bezpośredniej rywalizacji Espanyolu z Realem Madryt w poprzednich pięciu spotkaniach wyraźnie dominował zespół ze stolicy Hiszpanii, odnosząc aż cztery pewne zwycięstwa. Katalońska ekipa wygrała tylko raz, a w tym okresie nie padł żaden remis. Statystyki jasno pokazują ogromną przewagę Realu nad Espanyolem w ostatnich starciach tych klubów.
RCD Espanyol – Real Madryt, kursy bukmacherskie
Według bukmacherów faworytem niedzielnego spotkania są goście, którzy chcą zakończyć obecny sezon w godny sposób. Kurs na wygraną Espanyolu wynosi mniej więcej 4.40, typ na zwycięstwo Realu Madryt to około 1.75, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.70.
RCD Espanyol – Real Madryt, przewidywane składy
Espanyol: Dmitrović – El Hilali, Calero, Cabrera, Romero – Gonzalez, Exposito – Ngonge, Terrats, Milla – Kike Garcia
Real: Łunin – Trent, Rudiger, Huijsen, Mendy – Valverde, Bellingham, Camavinga – Brahim, Gonzalo, Vinicius Junior
RCD Espanyol – Real Madryt, transmisja meczu
Starcie pomiędzy Espanyolem a Realem Madryt oczywiście będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Potyczkę w ramach 34. serii gier La Ligi możesz bowiem obejrzeć na kanale Eleven Sports 2 oraz w serwisie streamingowym ElevenSports.pl. Pojedynek skomentują Eryk Szpruch i Mateusz Majak. Początek ciekawej rywalizacji na Estadi Cornella-El Prat już w najbliższą niedzielę, 3 maja o godzinie 21:00.
