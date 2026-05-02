RCD Espanyol – Real Madryt: typy i kursy na mecz La Ligi. Drużyna Papużek podejmie u siebie ekipę Królewskich w ciekawym starciu 34. kolejki. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego interesującego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadi Cornella-El Prat już w nadchodzącą niedzielę, czyli 3 maja, o godzinie 21:00.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

RCD Espanyol – Real Madryt, typy i przewidywania

RCD Espanyol zmierzy się z Realem Madryt w jednym z ciekawiej zapowiadających się spotkań 34. kolejki La Ligi. Przed tą serią gier zespół Papużek posiada na swoim koncie 39 punktów, co daje mu 13. miejsce w tabeli. Natomiast ekipa Królewskich zgromadziła 74 oczka i zajmuje 2. pozycję w stawce. Drużyna Alvaro Arbeloi ma już tylko matematyczne szanse na mistrzostwo, ponieważ do prowadzącej Barcelony traci aż 11 punktów. Początek rywalizacji na Estadi Cornella-El Prat już w najbliższą niedzielę, 3 maja o godzinie 21:00.

Typuję zwycięstwo Realu Madryt w tym spotkaniu. Mimo że drużyna Los Blancos niemal na pewno nie sięgnie po tytuł mistrzowski, to będzie chciała dobrze zaprezentować się w końcówce kampanii i zakończyć sezon serią dobrych wyników. Mój typ: wygrana Realu.

Ernest STS 1.75 Zwycięstwo Realu Odwiedź STS

RCD Espanyol – Real Madryt, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa Espanyolu przed jutrzejszym meczem nie jest idealna, ponieważ drużyna gospodarzy będzie musiała radzić sobie bez Pola Lozano oraz Javiego Puado. Znacznie większe problemy kadrowe ma jednak Real Madryt – w składzie zespołu gości zabraknie Daniego Carvajala, Thibaut Courtois, Edera Militao, Ardy Gulera, Kyliana Mbappe i Rodrygo.

*Reklama Oglądaj wszystkie mecze La Liga ZA DARMO w STS TV. Załóż konto z kodem promocyjnym GOAL Sprawdź 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

RCD Espanyol – Real Madryt, ostatnie wyniki

Espanyol w dwóch ostatnich kolejkach La Ligi nie zachwycił, remisując 0:0 z Levante i przegrywając 0:1 z Rayo Vallecano. Real Madryt prezentował się trochę lepiej, ponieważ zremisował 1:1 z Realem Betis oraz pokonał Deportivo Alaves 2:1. Mimo wszystko zarówno ekipa Królewskich, jak i drużyna Papużek nie mogą być zadowolone z tych rezultatów.

RCD Espanyol – Real Madryt, historia

W bezpośredniej rywalizacji Espanyolu z Realem Madryt w poprzednich pięciu spotkaniach wyraźnie dominował zespół ze stolicy Hiszpanii, odnosząc aż cztery pewne zwycięstwa. Katalońska ekipa wygrała tylko raz, a w tym okresie nie padł żaden remis. Statystyki jasno pokazują ogromną przewagę Realu nad Espanyolem w ostatnich starciach tych klubów.

RCD Espanyol – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem niedzielnego spotkania są goście, którzy chcą zakończyć obecny sezon w godny sposób. Kurs na wygraną Espanyolu wynosi mniej więcej 4.40, typ na zwycięstwo Realu Madryt to około 1.75, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.70.

Espanyol Real Madryt 4.30 3.70 1.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 maja 2026 15:58

RCD Espanyol – Real Madryt, przewidywane składy

Espanyol: Dmitrović – El Hilali, Calero, Cabrera, Romero – Gonzalez, Exposito – Ngonge, Terrats, Milla – Kike Garcia

Real: Łunin – Trent, Rudiger, Huijsen, Mendy – Valverde, Bellingham, Camavinga – Brahim, Gonzalo, Vinicius Junior

RCD Espanyol – Real Madryt, transmisja meczu

Starcie pomiędzy Espanyolem a Realem Madryt oczywiście będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Potyczkę w ramach 34. serii gier La Ligi możesz bowiem obejrzeć na kanale Eleven Sports 2 oraz w serwisie streamingowym ElevenSports.pl. Pojedynek skomentują Eryk Szpruch i Mateusz Majak. Początek ciekawej rywalizacji na Estadi Cornella-El Prat już w najbliższą niedzielę, 3 maja o godzinie 21:00.

*Reklama Oglądaj mecze Realu ZA DARMO w STS TV. Zarejestruj się z kodem GOAL Sprawdź 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

