Co dalej z Płachetą? Amerykański kierunek coraz bliżej

Przemysław Płacheta wygląda na to, że przenosi się do MLS. Według informacji Meczyki.pl skrzydłowy Oxford United ma trafić do Austin FC i kontynuować karierę za Oceanem.

Przemysław Płacheta ma zamienić Oxfiord na klub z MLS

Przemysław Płacheta i jego obecny klub przeżywają trudny sezon w The Championship. Oxford United, mimo efektownego zwycięstwa z Sheffield Wednesday (4:1), jest już pewny spadku do League One, co oznacza poważne zmiany w strukturze drużyny. W kontekście polskiego zawodnika ciekawe wieści ujawniły Meczyki.pl.

Polak w trwających rozgrywkach wystąpił w 27 spotkaniach, zdobył trzy bramki i zanotował jedną asystę. W ostatnich tygodniach jego rola w drużynie wyraźnie jednak zmalała. Z trzynastu ostatnich meczów zagrał tylko w dwóch, co naturalnie wpłynęło na spekulacje dotyczące jego przyszłości.

Według informacji Meczyki.pl, temat transferu Płachety do MLS nabrał zatem tempa w ostatnim czasie. Skrzydłowy ma być blisko przeprowadzki do Austin FC, które od dłuższego czasu obserwuje jego sytuację kontraktową i rozważało jego sprowadzenie.

Wszystko wskazuje na to, że latem dojdzie do zmiany ligi i kierunku kariery skrzydlowego. Ekipa z MLS ma być gotowa, aby zaoferować zawodnikowi nowy etap w w piłkarskiej karierze, gdzie klub z Teksasu wciąż szuka większej stabilizacji wyników.

Austin FC to ekipa z Konferencji Zachodniej MLS, który po dziesięciu meczach ma bilans dwóch zwycięstw, czterech remisów i czterech porażek. Klub zasłynął m.in. transferem Osmana Bukariego do Widzewa Łódź za rekordowe 5,5 miliona dolarów.