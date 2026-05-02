Juventus FC – Hellas Verona: typy, kursy, zapowiedź (03.05.2026)

Juventus FC - Hellas Verona: typy i kursy na mecz 35. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Allianz Stadium już w niedzielę (3 maja) o godzinie 18:00.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Weston Mckennie

Juventus – Hellas, typy bukmacherskie

Juventus swoje najbliższe spotkanie rozegra już w niedzielę. Tego dnia zespół prowadzony przez Luciano Spallettiego zmierzy się z Hellasem Verona w ramach 35. kolejki rozgrywek Serie A. Stara Dama znajduje się na dobrej drodze, aby wywalczyć awans do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów, dlatego każdy kolejny punkt na finiszu sezonu ma ogromne znaczenie. Bianconeri będą chcieli potwierdzić swoją wysoką dyspozycję i dopisać komplet oczek, natomiast Hellas spróbuje postawić trudne warunki i powalczyć o korzystny rezultat. Zapowiada się spotkanie, w którym presja wyniku będzie szczególnie odczuwalna po stronie gospodarzy.

Ja uważam, że w tym starciu obaj golkiperzy nie zdołają zachować czystego konta. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

Juventus – Hellas, ostatnie wyniki

Juventus imponuje formą. Podopieczni Luciano Spallettiego w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli trzy zwycięstwa (2:0 z Genoą, 1:0 z Atalantą Bergamo oraz 2:0 z Bologną), a także zaliczyli dwa remisy (1:1 z Sassuolo i 0:0 z Milanem).

Hellas Verona natomiast jest w olbrzymim dołku. W pięciu ostatnich spotkaniach Gialloblu zaliczyli jeden remis (0:0 z Lecce), a także ponieśli aż cztery porażki (0:1 z Atalantą Bergamo, 0:1 z Fiorentiną, 1:2 z Torino oraz 0:1 z Milanem).

Juventus – Hellas, historia

Rywalizacja Juventusu z Hellasem Verona ma długą historię i sięga początków występów obu klubów w Serie A. W bezpośrednich spotkaniach wyraźną przewagę wypracowała Stara Dama, która przez lata częściej sięgała po zwycięstwa i potwierdzała swoją dominację. Hellas jednak potrafił zapisać się w historii tej konfrontacji, szczególnie w latach 80., gdy sięgnął po sensacyjne mistrzostwo Włoch i rywalizował z największymi klubami jak równy z równym. Mimo różnicy potencjałów mecze tych drużyn niejednokrotnie przynosiły niespodzianki i emocjonujące momenty.

Juventus – Hellas, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem niedzielnego spotkania jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną Starej Damy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.22. W przypadku zwycięstwa Hellasu Verona natomiast sięga nawet 13.5.

Juventus FC Hellas Werona 1.22 6.40 14.5 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 maja 2026 23:06

Juventus – Hellas, kto wygra?

Juventus – Hellas, przewidywane składy

Juventus: Di Gregorio – Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso – Thuram, Locatelli – Conceicao, McKennie, Yildiz – David

Hellas Verona: Montipo – Nelsson, Bella-Kotchap, Edmundsson – Belghali, Akpa-Akpro, Gagliardini, Bernede, Frese – Suslov, Bowie

Juventus – Hellas, transmisja meczu

Spotkanie Juventus – Hellas Verona obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.

